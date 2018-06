Kernreactor Doel 4 in België uitgeschakeld na storing

Belgische media schrijven dat er een probleem is in het niet-nucleaire deel van de centrale. Volgens een woordvoerder is de uitschakeling een standaardprocedure en is er geen enkel gevaar is voor de omgeving en de bevolking.

Door het stilvallen van de Doel 4 kan de gehele kerncentrale geen elektriciteit produceren. Tegen VRT Nieuws zegt een woordvoerder dat dit geen problemen moet opleveren.

Aangenomen wordt dat de reactor 4 zondagavond weer wordt opgestart.

De kerncentrale Doel ligt ten noordwesten van Antwerpen, net over de Nederlandse grens. In het verleden heeft de centrale vaker te maken gehad met mankementen. Eind april werd kernreacter Doel 1 uitgeschakeld na een lek in het nucleaire deel.

