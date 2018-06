Nadal op Roland Garros, Zwitsers Vollgeld-referendum

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nadal gaat voor elfde titel op Roland Garros

Voor de elfde keer in zijn loopbaan kan Rafael Nadal Roland Garros op zijn naam schrijven. De 32-jarige Spanjaard neemt het om 15.00 uur in de finale op tegen Dominic Thiem, die de nummer acht is van de wereldranglijst.

De Oostenrijker staat voor het eerst in een Grand Slam-finale en zijn erelijst steekt dan ook schril af bij die van Nadal. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar verloor in zijn lange loopbaan maar twee partijen op het gravel in Parijs, waar hij dertien jaar geleden voor het eerst de titel pakte.

Kim Jong-un naar Singapore

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal naar verwachting zondag aankomen in Singapore voor de ontmoeting later in de week met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat hebben bronnen die betrokken zijn bij het bezoek verklaard. Het toestel met Kim zal op het internationale vliegveld Changi van Singapore landen. De ontmoeting met Trump staat gepland voor dinsdag. De twee leiders treffen elkaar in het luxe Capella Hotel op het eiland Sentosa in het zuidelijke puntje van Singapore.

Zwitsers stemmen in Vollgeld-referendum

Zwitsers stemmen zondag in een referendum over een voorstel om het monetaire stelsel grondig te hervormen. Bij een ja-stem bij dit zogenoemde Vollgeld-referendum zou de Zwitserse Centrale Bank exclusief bevoegd worden om biljetten te drukken en elektronisch geld te creëren.

GP Canada

Met Max Verstappen op de derde plek begint om 20.10 uur Nederlandse tijd de Grand Prix van Canada. De dit jaar zwaar bekritiseerde coureur van Red Bull Racing reed zaterdag de beste kwalificatie van zijn seizoen. Op het Circuit Gilles Villeneuve moet hij bij de start alleen Sebastian Vettel van Ferrari en Mercedes-coureur Valtteri Bottas voor zich dulden. Verstappen heeft uitzicht op zijn tweede poidumplek van het seizoen, alleen bij de Grand Prix van Spanje wist hij beslag te leggen op een derde plek.

En verder:

- Houdt Eindhoven de zesde editie van Ladies Run

- Vindt het Kinderboekenfestival in het Kinderboekenmuseum in Den Haag plaats.

- Wordt de nieuwe Miss World Nederland gekozen.

Tv-tip: Game of Phones

20.15-22.00 uur op NPO 2: Tel de hoofden die je recht in het gezicht aankijken op straat maar eens een dag lang. De kans dat het aantal boven de tien uitkomt, is nihil. Alle koppen staan tegenwoordig de hele dag in een hoek van 45 graden gedraaid richting smartphone. De VPRO onderzoekt de gevolgen van die tendens op onze levens.

Weer:

Zaterdagnacht is in het oosten nog een bui mogelijk. Verder klaart het soms op en koelt het af naar 15 graden. Zondag zijn er perioden met zon en blijft het nagenoeg droog. Het wordt 19 tot 26 graden.

