Oranjevrouwen tegen Noord-Ierland, G7-top in Québec

Oranjevrouwen in actie tegen Noord-Ierland

De Oranjevrouwen spelen om 20.30 uur de zesde WK-kwalificatiewedstrijd. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman treft Noord-Ierland in Portadown. Nederland gaat na vijf duels met dertien punten aan de leiding in de groep. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

Zitting in zaak-Holleeder

Vrijdag is er weer een zitting in het proces tegen Willem Holleeder. Het Openbaar Ministerie zal Holleeder ondervragen over een opname van een gesprek dat Astrid Holleeder met crimineel Ariën K. over de liquidatie van Cor van Hout had. Daarnaast zullen de aantekeningen van gesprekken die Peter R. de Vries met Holleeder voerde, worden besproken.

G7-top in Québec

De bijeenkomst van zeven vooraanstaande industriële landen vindt vrijdag en zaterdag plaats in een afgelegen vakantieoord in Canada. De spanning is merkbaar nu de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen oplegt aan Mexico, Canada en Europa. Voor de EU worden deze heffingen op 1 juli van kracht. De Canadese premier Justin Trudeau waarschuwde voor een felle top.

Oud-president Zuma van Zuid-Afrika voor rechtbank

Oud-president Jacob Zuma van Zuid-Afrika verschijnt vrijdag voor de rechtbank. Hij wordt verdacht van fraude, corruptie en afpersing. De rechtszaak zou in april al beginnen, maar werd toen uitgesteld omdat de advocaten van Zuma aangaven meer tijd voor de voorbereiding nodig te hebben.

Humberto Tan presenteert laatste uitzending RTL Late Night

Humberto Tan presenteert vrijdag zijn laatste uitzending van RTL Late Night. Hij presenteerde het programma sinds de start in augustus 2013. Twan Huys wordt met ingang van het nieuwe televisieseizoen in september het nieuwe gezicht van het programma.

Halve finales Roland Garros

Nadat de vrouwen donderdag hun partijen in de halve finales op Roland Garros afwerkten, is het vrijdag de beurt aan de mannen. De Spaanse topfavoriet Rafael Nadal neemt op tegen Juan Martin del Potro uit Argentinië. De winnaar treft zondag in de finale de verrassende Italiaan Marco Cecchinato of de Oostenrijker Dominic Thiem.

Air France-KLM maakt cijfers mei bekend

Air France-KLM maakt vrijdag bekend hoeveel passagiers het heeft vervoerd in de maand mei. Net als in voorgaande maanden had de luchtvaartmaatschappij met stakingen te maken. De vraag is dus in hoeverre die in de vervoerscijfers te merken zijn. In april vervoerde het bedrijf 9 procent minder passagiers dan in het dezelfde maand een jaar eerder.

En verder:

- Is het wereldwijd de dag van de Oceanen.

- Begint het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek.

Tv-tip: 2Doc: Andere tijden special

21.05-22.00 uur op NPO 2: Nederlanders zijn onbetwiste kampioenen in zeuren over het weer. Maar het weer verbroedert ook. Hoe was het weer in Nederland in de periode van 1950 tot 1980? We hebben strand-, sneeuw- en schaatspret en ook weerrampen scheppen een band. Denk aan de watersnoodramp in 1953, of de allesverwoestende windhoos over het Betuwse plaatsje Tricht.

Weer:

Vrijdag start in het zuiden met een bui. Later neemt ook elders in de oostelijke helft van bet land de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Het blijft warm met 23 tot lokaal 29 graden Celsius. Ook in het weekend blijft er kans op buien, vooral zaterdag is daarbij kans op onweer.

