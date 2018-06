Legers NAVO-landen moeten sneller paraat zijn

De defensieministers van het bondgenootschap geven donderdag op het hoofdkwartier in Brussel groen licht voor dit zogenoemde 4x30-plan. ''Het is essentieel in een steeds onvoorspelbaardere wereld dat we de juiste troepen op het juiste moment op de goede plaats hebben’’, aldus NAVO-chef Jens Stoltenberg. Een bataljon bestaat uit zeshonderd tot duizend man en een squadron uit minstens tien vliegtuigen.

Mede vanwege de Russische ''assertiviteit’’ is de alliantie al langer bezig de paraatheid te verhogen, vooral op aandringen van de Amerikanen en Oost-Europese landen. Om sneller te kunnen reageren gaat ook de commandostructuur op de schop.

Er komen twee nieuwe commandocentra om militaire transporten over land en zee te stroomlijnen, in respectievelijk het Zuid-Duitse Ulm en Norfolk in de Verenigde Staten. Het aantal NAVO-medewerkers gaat met ruim 1200 omhoog, onder hen zo’n vijftig Nederlanders.

Nederland

Nederland speelt een voortrekkersrol bij het verbeteren van de militaire mobiliteit in Europa, zowel bij de NAVO als de Europese Unie. De Europese Commissie stelde woensdag voor na 2020 6,5 miljard euro uit te trekken voor het tankbestendig maken van wegen, bruggen en spoorlijnen.

Ook wordt gewerkt aan het wegwerken van juridische (douane)obstakels. Volgens Stoltenberg kan het project uitgroeien tot een ''vlaggenschip’’ van de NAVO. ''Het is makkelijker voor toeristen om door Europa te reizen dan voor onze soldaten."