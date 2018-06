Gasdebat Wiebes | Staking streekvervoer Noord-Holland

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kamer in debat met Wiebes over Groningen

De Tweede Kamer debatteert met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) over de gaswinning in Groningen. In het noorden is men ontstemd over het vertrek van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen. Hij is het niet eens met het kabinetsbesluit om de versteviging van circa zestienhonderd woningen uit te stellen. Ook oppositiepartijen nemen dit Wiebes kwalijk en zullen vragen hoe hij het verloren vertrouwen van de Groningers terug gaat winnen. De Groningers zullen donderdagmiddag met bussen afreizen naar Den Haag om het debat te volgen vanaf de publieke tribune.

Zaak tegen directeur islamitische basisschool verder

De inhoudelijke behandeling begint tegen de toenmalig directeur van de Alphense islamitische basisschool An Noer en voormalig Gouds PvdA-gemeenteraadslid Khalid T. (33). Hij wordt ervan verdacht half augustus 2017 ontucht te hebben gepleegd met een toen dertienjarig meisje dat hij mee zou hebben meegenomen naar een hotelkamer. De man ontkent niet dat hij het meisje mee heeft genomen naar een hotel, maar hij zegt dat hij geen idee had dat het meisje zo jong was. Ook ontkent hij ontucht met haar te hebben gepleegd.

Staking streekvervoer Noord-Holland

De estafettestaking in het streekvervoer treft donderdag het busverkeer in onder meer Haarlem, Alkmaar, Den Helder en luchthaven Schiphol. De staking duurt de hele dag. Chauffeurs in het streekvervoer staken al weken, steeds in een andere regio. Met de stakingen willen de vakbonden hun eisen in de cao-onderhandelingen kracht bij zetten. Zo willen de chauffeurs een extra pauze van 5 minuten per 150 minuten.

Pro-forma zitting zaak 'Tattookillers'

Donderdag is er weer een inleidende zitting tegen vier mannen die bekendstaan als de 'Tattookillers' vanwege de grote identieke tatoeage op hun rug. De mannen worden verdacht van de moord op 'Tattookiller' Onno Kuut in 2009. Zijn lichaam werd op 25 maart 2009 in de duinen van Hoek van Holland aangetroffen. Hij was gemarteld, gestoken, en zijn keel was doorgesneden. De verdediging wil dat de zaak snel voor de rechter komt, maar justitie zei in januari nog meer tijd nodig te hebben.

Alpe d’HuZes van start in Frankrijk

4.500 deelnemers gaan tot zes keer toe de Franse 'wielerberg' Alpe d’Huez beklimmen om geld in te zamelen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Cabaretier Guido Weijers, weerman Marco Verhoef en zanger/musicalartiest René van Kooten doen als wielrenners mee aan het evenement. Alpe d’HuZes bestaat sinds 2006 en heeft in al die jaren in totaal 150 miljoen euro ingezameld. De opbrengst in het afgelopen jaar was 10,3 miljoen euro.

En verder:

- Turkije gaat op 24 juni naar de stembus om een president en parlement te kiezen. Tot en met 19 juni kunnen Turken in Duitsland hun stem al uitbrengen. In Nederland kan dat van 15 tot en met 19 juni.

- Komt het CBS met cijfers over de inkomensverschillen in Nederland.

Tv-tip: 2Doc: The Newsroom – Off the Record

0.10-1.05 uur op NPO 2: Hoe ver ga je om een krant te redden? De makers van deze documentaire liepen een jaar rond op de redactie van Ekstra Bladet, de beruchtste roddelkrant van Denemarken. Celebrity's te kakken zetten is hier allang geen taboe meer, maar hoever ga je bij politici?

Weer:

Donderdag is het eerst zonnig en droog, het wordt iets warmer dan vandaag met 23 tot lokaal 30 graden. Aan het strand kan wel een verfrissende wind van zee opsteken. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken, die vooral in het zuiden uitgroeien tot enkele stevige onweersbuien. Bij deze buien is kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd, wat zeer lokaal voor overlast kan zorgen. Vrijdag is er meer bewolking en in de loop van de dag ontstaan landinwaarts opnieuw buien.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg