Vertrekkend GL-Kamerlid Grashoff heeft 'spijt' van verzwijgen relatie

"De consequentie kan nu alleen maar zijn dat ik mijn functie neerleg", schrijft Grashoff in zijn afscheidsbrief, die Kamervoorzitter Khadija Arib woensdag in de Tweede Kamer voorlas.

De zichtbaar aangedane Grashoff vertrekt "met pijn in het hart, maar ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken". Het scheidende Kamerlid vindt houvast in "de constante in dit alles, mijn partner met wie ik al 22 jaar samen ben".

Relatie

Meijer en Grashoff bekenden vorige week dat ze sinds april vorig jaar een relatie hebben. Dat leverde de twee een fikse reprimande op. Temeer omdat Meijer als partijvoorzitter functioneringsgesprekken voerde met Kamerleden. Grashoff zei toen na deze periode niet meer terug te keren in de Tweede Kamer, waarna de zaak voor de partijtop was afgedaan.

Nu blijkt dat Meijer en Grashoff gelogen hebben over wanneer hun relatie is gestart. De twee stelden eerder nog dat zij sinds april 2017 een liefdesrelatie hebben.

Functioneringsgesprek

Het partijbestuur ontdekte echter dat de partijvoorzitter en het Kamerlid sinds eind 2016 samen zijn, nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart vorig jaar. Voor GroenLinks-leider Jesse Klaver is dat een leugen die een onherstelbare vertrouwensbreuk oplevert.

"In een hecht team dat knokt voor gezamenlijke idealen, moet je blind op elkaar kunnen vertrouwen en zeker weten dat iemand de waarheid spreekt", aldus de partijleider.

Opvolging

Grashoff zat van 2010 tot 2012 in de Tweede Kamer namens GroenLinks en keerde daar in 2015 terug. In de tussentijd was hij partijvoorzitter. Meijer nam die taak in 2015 van hem over. Zij maakte bekend direct ontslag te nemen. Jeroen Postma, raadslid in Rotterdam en sinds 2016 lid van het partijbestuur, neemt de taken als voorzitter van GroenLinks tijdelijk over.

Laura Bromet volgt Grashoff op als Kamerlid.

