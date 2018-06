Resultaat onderzoek kinderen in azc's | Eis in zaak mestsilo

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

COA presenteert resultaten onderzoek naar leefomstandigheden van kinderen in azc's

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Werkgroep Kind in azc presenteren de resultaten van het onderzoek Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties. Voor het onderzoek is op tien locaties met 235 kinderen en jongeren gesproken. Ook ouders, professionals en vrijwilligers werden bevraagd. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan om de situatie van de ruim zevenduizend kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties te verbeteren. Werkgroep Kind in azc is een samenwerking tussen UNICEF Nederland, War Child, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en Stichting de Vrolijkheid.

Sanchéz presenteert nieuwe Spaanse ministersploeg

Pedro Sánchez presenteert zijn nieuwe ministersploeg. Dat zal een minderheidsregering zijn. De sociaaldemocratische PSOE, die de Spaanse verkiezingen in 2016 verloor, heeft slechts 84 zetels in het 350 zetels tellende parlement. Sánchez heeft zaterdag de eed op de grondwet afgelegd bij de Spaanse koning Felipe, waardoor hij officieel de nieuwe premier is. De 46-jarige econoom en leider van de sociaaldemocraten is de eerste premier in de geschiedenis van Spanje die de eed aflegde zonder aanwezigheid van een bijbel of een kruisbeeld. Sánchez volgt premier Mariano Rajoy op. Die was vrijdag door het parlement naar huis gestuurd nadat bestuurders van zijn volkspartij Partido Popular (PP) wegens corruptie tot lange gevangenisstraffen waren veroordeeld.

Strafeis in zaak mestsilo

Woensdag wordt de strafeis uitgesproken in het hoger beroep tegen een 54-jarige man uit Abbega en zijn schoonmaakbedrijf Heeres Mix & Pomp Techniek. Twee van zijn werknemers overleden na het schoonmaken van een mestsilo en de man wordt verweten onvoldoende veiligheidsmaatregelen te hebben genomen. Hij kreeg als directeur van het bedrijf een werkstraf van 240 uur opgelegd en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Daarnaast moest hij een boete van 100.000 euro betalen. De man ging tegen deze straf in beroep.

Uitslagen voorverkiezingen Amerikaanse Staten

Woensdag verschijnen de uitslagen van de voorverkiezingen die dinsdag in verschillende Amerikaanse staten zijn gehouden. Deze zijn bedoeld om verkiezingskandidaten te selecteren die aan de tussentijdse congresverkiezingen en gouverneursverkiezingen, beter bekend als de 'midterms' op 6 november, gaan meedoen. Californië, met circa 40 miljoen inwoners de grootste staat van de VS, was de belangrijkste staat waar voorverkiezingen werden gehouden. De verkiezingen zijn een graadmeter voor de 'midterms', waarin in de Republikeinen van president Donald Trump halverwege diens termijn hun meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten zien te behouden.

Veteranenombudsman presenteert onderzoek klachten Defensie

De Veteranenombudsman presenteert de resultaat van zijn onderzoek naar of het ministerie van Defensie klachten van veteranen beter behandelt, zoals eerder is toegezegd. De ombudsman stelde eind 2016 vast dat dit in het verleden niet goed ging. Veteranen moesten te lang wachten op een reactie, hun klachten werden vaak niet als zodanig herkend en klachten werden niet goed geregistreerd. Defensie erkende destijds dat de klachtenafhandeling in het verleden niet genoeg prioriteit had. De ombudsman onderzoekt ook of een nieuwe klachtenregeling voor veteranen, die duidelijker en makkelijker moet zijn, goed wordt toegepast. De uitkomst daarvan wordt later deze maand, op 29 mei, gepubliceerd.

En verder:

- Speelt Rafael Nadal in de kwartfinale van Roland Garros tegen de Argentijn Diego Schwartzman.

- Vergadert de provincie Flevoland over de Oostvaardersplassen.

- Is het 74 jaar geleden dat de landingen in Normandië plaatsvonden, beter bekend als D-Day.

- Rijkt koningin Máxima de Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde in Den Haag.

- Houdt het personeel van de Londense metro een 24-uursstaking.

Tv-tip: Bancroft

21.20-23.00 uur op NPO 1: Elizabeth is een fantastische detective, die ondanks haar soms wat onorthodoxe werkwijze zeer geliefd is. Maar ze is ook een ziekelijke controlfreak. Als ze met collega Katherine een oude moordzaak op haar bordje krijgt, loopt alles in de soep. De jacht op de moordenaar zorgt niet alleen voor gedoe op het bureau, maar ook in haar bovenkamer.

Weer:

Woensdag wordt het een stralende dag met veel zon en weinig bewolking. Met 23 tot 28 graden is het zomers warm. In de middag ontstaan er wat stapelwolken, maar het blijft droog. Donderdag wordt het nog iets warmer. In de middag ontstaan er wel weer stapelwolken en in het zuiden neemt de kans op een stevige onweersbui toe.

