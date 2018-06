Kamer wil nieuw onderzoek bekostiging moskeeën

De partijen scharen zich dinsdag achter het voorstel van D66 en de ChristenUnie, omdat ze vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aan een vorig onderzoek onvoldoende meewerkte.

Het voorstel gaat vooral over de financiering van moskeeën uit zogenoemde onvrije landen. Nieuwsuur en NRC onthulden in april dat sommige moskeeën financiering krijgen uit landen als Koeweit en Saudi-Arabië.

Met die financiering zouden radicale versies van de islam naar Nederland worden geëxporteerd. Het ministerie beschikte over deze informatie, maar die belandde niet bij de uitvoerders van het eerdere onderzoek.

De Kamer wil dat het ministerie een nieuw, onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren. "Deze ongewenste beïnvloeding kan je alleen tegengaan als er transparantie is over financieringsstromen. Dat vraagt om nieuw onderzoek", vindt Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66). Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vindt dat Nieuwsuur en NRC hebben aangetoond "hoe hard het nodig is om deze geldkranen dicht te draaien".

Besnijdenis

Zo bleek uit de onthullingen van de media dat de Haagse as-Soennah-moskee, die geld heeft ontvangen van Koeweitse instellingen die ook jihadistische groepen in Syrië financieren, bleek te pleiten voor vrouwenbesnijdenis. Ook zouden afvalligen de doodstraf moeten krijgen.

Ondertussen worstelt het kabinet met de aanpak van de ongewenste financiering van moskeeën. "Uitspraken over het houden van slavinnen en besnijden van vrouwen zijn weerzinwekkend, maar deze uitspraken hangen niet altijd samen met de buitenlandse financiering", zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vorige week nog tijdens een debat in de Kamer.

Volgens de minister is de aanpak van deze preken moeilijk omdat iets dat onwenselijk is, niet altijd direct strafbaar is.