G7-landen vrezen handelsoorlog na Amerikaanse importheffingen

''We hebben nog een paar dagen de tijd om de noodzakelijke stappen te zetten om een handelsoorlog tussen de EU en de VS te voorkomen, en om een handelsoorlog te voorkomen tussen G7-leden'', zei Le Maire tegen verslaggevers.

Hij gaf aan dat het aan de Amerikaanse regering is om het conflict over de importheffingen te de-escaleren.

De ministers tikten de VS in een slotverklaring op de vingers. De Amerikaanse minister Steven Mnuchin (Financiën) kreeg het verzoek de ''unaniem gedeelde zorgen en teleurstelling'' van de landen over te brengen.

Le Maire sprak over een ''gespannen en zware'' bijeenkomst. ''Ik zou zeggen dat het meer een G6 plus 1 was dan een G7.''