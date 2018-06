Goed nieuws-overzicht: 'Chique' vlag voor Kamer en EU pakt zwerfafval aan

Tweede Kamer krijgt vlag 'met grandeur'

In de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer hangt sinds dinsdag een "nieuwe, chiquere" Nederlandse vlag. Het doek vervangt een tijdelijk exemplaar waarop nogal wat kritiek was. Eind vorig jaar kreeg de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer op initiatief van SGP en PVV een vlag. Maar volgens critici was deze driekleur te klein en leek de voet waarin de vlag stond op een kaasblokje. De nieuwe vlag straalt meer "grandeur en klasse" uit, aldus Kamervoorzitter Khadija Arib.

EU pakt zwerfplastic aan

De vicevoorzitter van de Europese Commissie (EC), Frans Timmermans, heeft maandag wetsvoorstellen gepresenteerd die de ophoping van plastic afval in de oceanen moeten tegengaan. Als het aan de EC ligt worden producten zoals wattenstaafjes, rietjes, wegwerpborden en -bestek en plastic roerstaafjes verboden, omdat er duurzame alternatieven voor bestaan. Het is het doel van de EU om het plastic zwerfvuil dat in zee belandt in 2030 te hebben gehalveerd.

Babygiraffe ziet het licht in Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft dinsdag een babygiraffe verwelkomd. Kort na de drie uur durende bevalling liep het jong al rond en begon ze te drinken bij moeder Cristel, die eerder al drie jongen ter wereld bracht. De verzorgers in de Rotterdamse dierentuin hebben de pasgeborene de naam Imara gegeven. Dat betekent 'sterk' in het Swahili. Met de komst van Imara heeft Blijdorp nu in totaal tien giraffes.

Nederlandse sim-onlyabonnementen onder goedkoopste van Europa

De kosten voor een sim-onlyabonnement in Nederland horen bij de goedkoopste van Europa. Vooral bij databundels van onder de 10 GB scoort Nederland goed ten opzichte van andere Europese landen, berekende marktonderzoeker Telecompaper. Nederland valt iets duurder uit bij sim-onlypakketten met meer dan duizend belminuten en meer dan 10 GB aan data, maar hoort in die categorie nog steeds bij de goedkoopste van Europa.

WNF zet oesters uit in Noordzee

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) roept de overheid op het initiatief te nemen bij het herstellen van oesterbanken in Nederlandse wateren. De natuurorganisatie heeft zelf het voortouw genomen door duizenden oesters te plaatsen. In de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, heeft het WNF 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst op ongeveer twintig meter diepte. Het is volgens het WNF voor het eerst dat in diepere delen van de zee oesterbanken worden hersteld. Dat gebeurt op riffen die deels zijn gemaakt met een 3D-printer.

Amerikaans koppel doet per ongeluk wederzijds aanzoek

Een paar uit de Amerikaanse stad Memphis bleek uitstekend op één lijn te zitten. Tijdens een bezoek aan een dierentuin vroeg een van de vrouwen haar vriendin ten huwelijk. Haar partner bleek precies hetzelfde van plan te zijn geweest en toverde ook een verlovingsring tevoorschijn. De video van het wederzijdse huwelijksaanzoek ging vanaf afgelopen dinsdag als een lopend vuurtje over het internet.