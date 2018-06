'Saoedi-Arabië dreigt met aanval op Qatar om luchtafweerraketten'

Saoedi-Arabië, Egypte, Bahrain en de Verenigde Arabische Emiraten verbraken vorig jaar de diplomatieke en economische banden met Qatar. Ze beschuldigen het land ervan terrorisme te ondersteunen, wat Qatar stellig ontkent.

Qatar en Rusland sloten vorig jaar een verdrag over militaire samenwerking. Qatar maakte begin dit jaar bekend in gesprek te zijn over de aanschaf van Russische S-400 raketafweerinstallaties.

De Franse krant Le Monde meldt zaterdag dat koning Salman in een recente brief aan de Franse president Emmanuel Macron zijn zorgen uitdrukte over de banden tussen Moskou en Doha en de geplande aanschaf van de raketten. "Het koninkrijk (Saoedi-Arabië, red.) zal klaar zijn om alle mogelijke maatregelen te nemen om dit verdedigingssysteem uit te schakelen, inclusief militair ingrijpen", zou hij hebben geschreven.

De Saoedische koning zou de Franse president om hulp hebben gevraagd bij het voorkomen van de deal tussen Qatar en Rusland.

De Franse en Saoedische regeringen hebben nog niet op de berichtgeving van Le Monde gereageerd.