NPO mag niet zomaar betaalmuur opwerpen van minister Slob

De Telegraaf meldde zaterdag op basis van een concept-jaarplan dat de NPO plannen heeft voor een betaalde streamingdienst: NPO Start Plus. Deze "betaalde variant van het voormalige Uitzending Gemist" zou de komende tijd vernieuwd worden om tegenwicht te bieden aan diensten als Netflix.

"Straks worden veel meer programma's meteen na de uitzending op televisie achter die betaalmuur gezet. Dramaseries en documentaires zullen zelfs al in hun geheel via de dienst te zien zijn voordat aflevering twee op tv is geweest", aldus de krant.

Slob heeft "die plannen nog niet ontvangen''. Maar hij benadrukt dat niet "zomaar alles kan. Ze kunnen bijvoorbeeld niet NPO Start zonder overleg achter een betaalmuur zetten.''

Rechten

Een woordvoerder van de NPO liet zaterdag aan de NOS weten dat programma's "gewoon gratis te zien blijven via het platform". In principe zou alles wat op de publieke zenders is uitgezonden minimaal gratis een week te bekijken zijn op NPO Start.

"Sommige programma's verdwijnen daarna achter een betaalmuur. Dat is als we de rechten niet hebben", zegt de woordvoerder. "Bij sommige programma's hebben we echter maar het recht om het programma een week online beschikbaar te stellen. Maar het idee dat alles achter de betaalmuur verdwijnt, dat is gewoon niet waar."

Op de bewering van De Telegraaf dat de NPO "hele series online gaat zetten" kon de woordvoerder tegenover de NOS nog niet reageren.

Geldnood

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zit in geldnood omdat de reclame-inkomsten sneller dalen dan verwacht. De afgelopen jaren dichtte het kabinet het gat met geld uit een reservepotje, maar dat is inmiddels leeg. Slob heeft de NPO daarom gevraagd extra inkomsten of besparingen te bedenken.