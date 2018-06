VS stelt dat China buurlanden 'intimideert en bedreigt' in Zuid-Chinese Zee

"Het beleid dat China voert in de Zuid-Chinese Zee staat in sterk contrast tot de openheid waartoe onze eigen strategie oproept. Het roept de vraag op wat China's bredere doelen zijn", zei Mattis. Hij voegde daaraan toe dat het Pentagon "krachtig zal concurreren" als dat nodig is.

De Amerikaanse minister sprak op een veiligheidscongres in Singapore. Aan de hand van satellietfoto's die op 12 mei werden genomen stelde Mattis dat Peking onder andere anti-scheepsraketten, luchtafweerraketten en elektronische stoorzenders heeft geplaatst op verschillende locaties in het gebied.

Op hetzelfde congres was ook de Chinese generaal He Lei aanwezig, die de opmerkingen van Mattis afdeed als "onverantwoordelijk" en "onacceptabel". Volgens de generaal heeft China in de Zuid-Chinese Zee alleen de eigen nationale verdediging op het oog.

De eilanden in kwestie zijn Chinees grondgebied en het is het "soevereine en juridische recht van China om daar militaire wapens te plaatsen", aldus He.

Spanningen

De opmerkingen van Mattis volgen op weken van oplopende spanningen in de omstreden zee, die wordt gezien als een van de meest licht ontvlambare conflictgebieden op aarde. De zee wordt doorkruist door belangrijkse handelsroutes en bevat vermoedelijk grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en aardgas. China, Vietnam, de Filipijnen, Maleisië, Taiwan en Brunei hebben concurrerende claims op delen van de Zuid-Chinese Zee.

Vorige maand landde de Chinese luchtmacht bommenwerpers op verschillende eilanden in de Zuid-Chinese Zee als deel van een militaire oefening. Dat leidde tot protesten van Vietnam, Taiwan en de Filipijnen. Op zondag 5 mei voeren twee Amerikaanse marineschepen langs eilanden die door China worden geclaimd.