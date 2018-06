Verkiezingen in Slovenië en Schippers loopt 200 meter

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verkiezingen in Slovenië

In Slovenië worden verkiezingen gehouden. De verkiezingen zijn nodig na het besluit van de Sloveense premier Miro Cerar om op te stappen. Kiezers gaven in september vorig jaar via een referendum groen licht voor de aanleg van een grote nieuwe spoorlijn voor 1 miljard euro. Het hooggerechtshof in Slovenië bepaalde echter dat de campagne van de regering te ''eenzijdig'' was, waarop de premier in maart aftrad. Gezondheidszorg, salarissen en sociale zekerheid zijn belangrijke onderdelen bij de komende verkiezingen. Net als in buurland Hongarije, staan ook de vluchtelingenproblematiek hoog op de agenda. De populistische partij SDS wil tevens minder vluchtelingen toelaten in het Midden-Europese land.

Astronauten en kosmonaut ISS worden verwacht op aarde

Een Rusissche kosmonaut en een Amerikaanse en Japanse astronaut keren terug uit het internationale ruimtestation ISS. Ze landen naar verwachting zondagochtend in een capsule in de woestijn in Kazachstan. Met het vertrek van de drie zijn er nog maar drie personen aanwezig in het ISS. Later in juni zullen echter weer drie nieuwe personen zich naar het ISS begeven. Een van de terugkerende astronauten vreesde niet meer terug te kunnen keren naar de aarde, vanwege zijn toegenomen lengte.

Dafne Schippers loopt 200 meter op FBK Games

Dafne Schippers komt bij op de FBK Games in Hengelo uit op haar favoriete onderdeel: de 200 meter. Op de WK atletiek van 2015 in Peking liep ze op die afstand naar een wereldtitel en een Europees record van 21,63 seconden. Afgelopen jaar prolongeerde ze haar titel in Londen met 22,05 seconden. Naar verwachting zal het record in Hengelo niet sneuvelen, maar Schippers heeft daar - in tegenstelling tot in Peking - wel haar eigen supportersgedeelte: het Dafne Vak.

En verder:

- Houdt de Partij voor de Dieren het partijcongres.

- Komen honderden internationale topvrouwen bijeen om de spreken over de rol van vrouwen in het management en besturen.

TV-tip: Andere Tijden Sport

22.15-22.50 uur op NPO 1: Geen oranjehysterie tijdens het WK deze keer, al spelen daar wel mannen die in Nederland zijn opgegroeid. Topspelers met een Marokkaans paspoort kiezen niet vaak meer voor Oranje, terwijl dat vroeger vaak andersom was, zoals bij Dries Boussatta in 1998.

Weer:

Zondagochtend begint met wolken en mogelijk ook nog een kele mistbui. Later op de dag breekt de zon door, vooral in het midden en zuiden van het land. Tussendoor blijft wel de kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot maximaal 25 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg