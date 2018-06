Bertens op Roland Garros | Titelgevecht Rico Verhoeven

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Bertens tegen Kerber op Roland Garros

Kiki Bertens speelt haar partij in de derde ronde van Roland Garros tegen de Duitse Angelique Kerber. De 26-jarige Wateringse strijdt op baan 1 in Parijs om een plaats bij de laatste zestien. Bertens is als achttiende geplaatst op het Grand Slam-toernooi en treft in Kerber de nummer twaalf van de plaatsingslijst. De dertigjarige Duitse kwam nooit verder dan de kwartfinales in Parijs (2012). Bertens speelde twee keer eerder tegen de voormalig nummer één van de wereld. In 2016 verloor ze in Miami. Haar opmars op Roland Garros later dat jaar begon destijds met een zege in de eerste ronde op Kerber (6-2, 3-6 en 6-3).

Verhoeven vecht in wereldtitelstrijd tegen Kroaat

Rico Verhoeven verdedigt zaterdag voor de zevende keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht. De Nederlandse kickbokser neemt het in Birmingham op tegen de Kroaat Mladen Brestovac, die hij in 2016 ook al eens versloeg in een gevecht om de kampioensriem. De 29-jarige Verhoeven mag zich al sinds 2014 wereldkampioen noemen in het zwaargewicht.

The Flying Dutch Festival

In Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam tegelijkertijd de vierde editie van The Flying Dutch plaats. Tijdens het festival "komt Nederland samen om het succes van de grootste Nederlandse dj’s te vieren". De dj’s worden tijdens het evenement van stad naar stad gevlogen met helikopters. Onder de grote namen die optreden zijn Afrojack, Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, W&W, Brennan Heart, Don Diablo, Fedde Le Grand, Lucas & Steve en R3hab.

En verder:

- Debuteert Minister van OC&W Ingrid van Engelshoven op het podium van de Stadsschouwburg tijdens Sign of the Times: le nationalisme, c'est la guerre!. Deze collagevoorstelling, geregisseerd door Ivo van Hove, wordt speciaal gemaakt voor de tweede editie van het Forum on European Culture.

- Is het de Internationale Dag van de Sekswerker, waarop belangenvereniging PROUD aandacht vraagt voor 'het geweld en onrecht waarmee sekswerkers dagelijks geconfronteerd worden'.

TV-tip: Kassa XL

19.10-20.00 uur op NPO 1: Brecht van Hulten trekt twee speciale afleveringen van het vertrouwde Kassa uit het laatje. In de eerste, 'Overgeleverd aan online', zien we hoe de digitale samenleving niet alleen maar een vooruitgang is. Zijn we met z’n allen wel opgewassen tegen de uitgekookte commerciële partijen?

Weer:

Zaterdag heeft de zon het vrij moeilijk, maar weet hij wel een aantal gaten in het wolkendek te vinden. Het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 23 graden en vooral landinwaarts kan een enkele bui vallen, mogelijk met onweer. Zondag is de kans op een bui kleiner en wordt het iets warmer.

