Trump krijgt brief Kim Jong-un | Zaak rellen Rotterdam

Trump krijgt brief van Kim Jong-un

De Amerikaanse president Donald Trump krijgt vrijdag een brief van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un overhandigd. Trump kondigde dat donderdag aan. Woensdag arriveerde een delegatie met een hoge Noord-Koreaanse functionaris in New York om te overleggen over de mogelijke ontmoeting tussen Trump en Kim volgende maand. Volgens Trump verlopen die gesprekken voorspoedig en zal de delegatie hem vrijdag een brief van Kim bezorgen. "Ik kijk er naar uit om te zien wat er in de brief staat'', zei Trump op luchtmachtbasis Andrews. Het Witte Huis wakkerde de afgelopen dagen de verwachting aan dat de ontmoeting tussen Trump en Kim toch doorgaat op 12 juni in Singapore. Trump zag er eerder vanaf.

Positie Spaanse premier Rajoy lijkt onhoudbaar

De conservatieve Spaanse minister-president Mariano Rajoy krijgt donderdag een motie van wantrouwen te verduren in het Spaanse parlement. Zijn positie lijkt onhoudbaar: donderdag maakte een kleine Baskisch-nationalistische partij bekend de motie te zullen steunen, waarmee er in principe genoeg stemmen zijn om Rajoy uit het zadel te wippen. Zijn partij, de Partido Popular (PP), wordt al jaren geteisterd door corruptieschandalen, maar het oordeel van een rechter dat de partij profiteerde van omkoopsommen in ruil voor overheidscontracten vormde vorige week voor veel andere partijen de druppel. Rajoy zal waarschijnlijk worden vervangen door sociaaldemocraat Pedro Sanchez van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (PSOE).

Verdachten rellen Rotterdam bij bezoek Turkse minister voor rechter

Vrijdag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen zes verdachten die terecht staan voor geweld tegen de politie. De ongeregeldheden vonden plaats tijdens het ongewenste bezoek van de Turkse minister Fatma Kaya op 12 maart 2017 in Rotterdam. De mannen zouden stenen, fietsen, dranghekken en vuurwerk naar ME-er's en agenten hebben gegooid.

Strafeis tegen Pool die vrouw doodstak

Het Openbaar Ministerie zal vrijdag opnieuw hun strafeis uitspreken in het hoger beroep tegen een 32-jarige Pool. Hij zou op 28 februari vorig jaar op de Croeselaan in Utrecht zomaar een passerende 41-jarige vrouw uit Soest hebben doodgestoken. Hij zou op dat moment een psychose hebben gehad omdat hij zijn medicijnen niet slikte. Hij kreeg van de rechtbank 3 jaar celstraf en tbs opgelegd. Het OM is in beroep gegaan omdat er 9 jaar was geëist. De Pool ging in beroep omdat hij de familie van het slachtoffer 200.000 euro moet betalen.

Arbeidsmarktprognose UWV

Het UWV presenteert vrijdag zijn Arbeidsmarktprognose. Het instituut omschrijft daarin de verwachte ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook de kloof tussen de vraag naar arbeid en het aanbod komt aan bod. Eerder voorspelde het UWV dat er dit jaar zo'n 75.000 banen bij zouden komen.

En verder:

- Begint de meteorologische zomer.

- Worden de eerste resultaten van de testvlucht bij Lelystad Airport bekendgemaakt.

TV-tip: Utopia

19.30-20.30 uur op SBS6: Toen de eerste aflevering van Utopia op tv kwam, was Barack Obama nog president van Amerika, gooide Oranje nog hoge ogen en was er nog geen Markthal in Rotterdam. Vanavond komt er tóch een eind aan Utopia - om maandag op een andere locatie, met nieuwe bewoners, gewoon weer terug te keren.

Weer:

Vrijdag krijgt vooral het oosten met nieuwe regen- en onweersbuien te maken. In het westen is het meest droog met ruimte voor de zon. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. Zaterdag is het iets minder warm. In het binnenland is nog altijd wel een regen- of onweersbui mogelijk. Zondag verandert er weinig. Na het weekend is het weer meestal droog met zon.

