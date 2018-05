Wereld Niet Roken Dag, Oranje oefent tegen Slowakije

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Oranje oefent tegen Slowakije

Het Nederlands speelt om 20.45 uur in Trnava tegen Slowakije zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd van deze interlandperiode. Het is de derde wedstrijd onder de leiding van bondscoach Ronald Koeman. Eind maart werd nipt verloren van Engeland (0-1) en ruim gewonnen van Portugal (0-3). Maandag speelt Oranje een oefenduel in Turijn tegen Italië.

Wereld Niet Roken Dag

Donderdag is het Wereld Niet Roken Dag. Het CBS komt op de dag met de resultaten uit het onderzoek Roken naar opleiding en leeftijd. In het onderzoek staat de volgende vraag centraal: 'Hoe verschilt het rookgedrag tussen mensen van verschillende leeftijden en naar opleidingsniveau?' Ook Eurostat publiceert rapporten over roken. Zo komt het Europese statistiekbureau met de productiecijfers van sigaretten en productie van sigaretten en sterfgevallen door longkanker.

Bertens in actie op Roland Garros

Op Roland Garros komt Kiki Bertens weer in actie. De 26-jarige Wateringse speelt in de tweede ronde tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich, de nummer 55 van de wereld. Bertens, die zelf de 22e plek inneemt op de mondiale ranglijst, had dinsdag al zonder moeite haar eerste partij gewonnen door Aryna Sabalenka in twee sets te verslaan. Haar partij tegen Sasnovich in Parijs wordt op baan negen afgewerkt. Bertens reikte twee jaar geleden nog tot de halve finales op Roland Garros.

Topontmoeting Noord- en Zuid-Korea over beëindigen oorlog

Noord- en Zuid-Korea houden een topontmoeting om stappen te bespreken die een einde moet maken aan de oorlog tussen deze twee landen. Ook het verwijderen van nucleaire wapens van het Koreaanse schiereiland staat op de agenda. De beide landen zijn al zeven decennia met elkaar in staat van oorlog.

Voortzetting zaak voormalig kopstukken Hells Angels

Donderdag wordt de rechtszaak voortgezet tegen de voormalig kopstukken van de Haarlemse Hells Angels. Oud-chapterpresident Lysander de R. (36) en zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) worden verdacht van geweldpleging, afpersing, bedreiging, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. De mannen ontkennen elke rol van betrokkenheid.

En verder:

- Wordt er uitspraak gedaan in de zaak over de moord op de Amsterdamse fietsenmaker Temel Kobya.

- Wordt The Sleeping Lion Pearl, grootste zoetwaterparel ter wereld, geveild in Den Haag. De geschatte waarde ligt tussen 340.000 – 540.000 euro.

TV-tip: 3Doc: Boter, kaas noch eieren

21.35-22.35 uur op NPO 3: Bill Clinton, Stevie Wonder, Beyoncé, Milouska Meulens... allen overtuigd veganist en overtuigd dat plantaardig leven de way to go is. Geen vlees, boter, kaas of eieren. Hoe overtuigd ze ook is, Milouska vraagt zich af of dat wel zo gezond is.

Weer:

Donderdag begint de dag vrij zonnig, maar later in de ochtend ontstaan er weer regen- en onweersbuien. 's Middags worden ze talrijker en heviger. Er is dan kans op hagel en veel regen. Het wordt 25 tot 30 graden. Vrijdag is opnieuw kans op een onweersbui, maar het aantal buien zal minder zijn. Verder wordt het vrijdag 22 tot 26 graden.

