Code oranje voor heel Nederland voorbij, onweersbuien weggetrokken

In het kort Onweersbuien grotendeels weggetrokken

Met name wateroverlast in regio Rotterdam door zware buien

Geen meldingen van grote schade

Dinsdag was eerste tropische dag van het jaar

Het KNMI kondigde aan het eind van de middag voor heel Nederland code oranje af voor gevaarlijk weer, met uitzondering van de Waddeneilanden.

In Utrecht barstte het onweer dinsdagmiddag al los. Daar vielen hagelstenen die soms groter waren dan twee centimeter. In delen van Utrecht is meer dan veertig milimeter regen gevallen.

Veel neerslag

Volgens het KNMI viel bij de buien dinsdag op sommige plaatsen zeer veel regen (50 millimeter per uur). Weeronline meldt dat in Millingen aan de Rijn (Gelderland) de meeste neerslag viel, namelijk 72 millimeter. Dat is meer dan de 61 millimeter die er gemiddeld in een maand valt. De hardste windstoot (93,3 kilometer per uur) werd geregistreerd in Ruurlo (Gelderland).

De buien dreven zeer verspreid het land binnen en vielen zo plaatselijk dat sommige plaatsen in Utrecht of Zeeland niets merkten van het noodweer, terwijl in andere plaatsen de straten juist onder water kwamen te staan.

De A20 was helemaal afgesloten ter hoogte van Schiedam als gevolg van wateroverlast en een ongeluk. Op beelden is te zien dat er een grote plas regenwater op de snelweg ligt. Rond 22.00 uur waren er nog twee rijstroken dicht.

In omliggende gemeenten als Ridderkerk en Hellevoetsluis stonden straten blank. De veiligheidsregio meldt dat er in korte tijd dertien meldingen van wateroverlast zijn binnengekomen. In de meeste gevallen ging het om water dat huizen binnenstroomt.

In Barendrecht bezweek een deel van een loods onder de hevige regenval. Bij het voorval aan de Koopliedenweg raakte niemand gewond, meldde de veiligheidsregio.

Gewonde

Een inwoner van het Gelderse Terwolde raakte gewond toen een boom op zijn huis viel. De woning is volgens de brandweer gedeeltelijk ingestort. De boom begaf het door zware windstoten.

De brandweer in Deventer kreeg in korte tijd veertig meldingen over schade binnen. Het gaat hierbij om omgewaaide bomen en beschadigde auto's.

Tropische dag

Dinsdag is de eerste landelijke tropische dag gemeten. In de Bilt kwamen de temperaturen rond 14.40 uur op 30,7 graden. Ook is dinsdag tevens de warmste 29 mei ooit gemeten, meldt Weeronline.

Het oude dagrecord stond op 30,0 graden in 1944. Het warmst werd het dinsdag in Hupsel met 31,6 graden.