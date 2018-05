Testvlucht Lelystad Airport, grote staking in Griekenland

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Testvlucht geluid Lelystad Airport

Het ministerie van Infrastructuur heeft een testvlucht ingepland die bewoners van de provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht moet laten horen hoe vliegverkeer klinkt dat Lelystad Airport aandoet. Het vliegtuig van Transavia vertrekt om 15.30 uur vanaf Schiphol en landt daar om 21.30 uur weer. Vanaf 2020 gaan er vakantievluchten vertrekken vanaf Lelystad Airport en die moeten Schiphol ruimte geven voor extra vluchten.

Raad van State buigt zich over gebiedsverbod imam Den Haag

De Raad van State bepaalt woensdag of de overheid terecht een gebiedsverbod heeft opgelegd aan de omstreden imam Fawaz Jneid. De orthodox islamitische prediker mag niet in de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag komen en hij vindt dat hij hierdoor in zijn grondrechten wordt geschaad. De minister van Justitie en Veiligheid wil niet dat de imam in de twee wijken komt, omdat hier veel kwetsbare jongeren wonen die vatbaar zijn voor radicalisering.

Griekse nationale staking tegen bezuinigingen

Griekse vakbonden en andere organisaties organiseren een algemene staking tegen bezuinigingen, werkloosheid en de in hun ogen te hoge belastingen. Hun boodschap is dat werknemers al voldoende hebben opgeofferd. Naar verwachting leidt de staking onder meer tot problemen binnen het openbaar vervoer. In Athene worden 's ochtends veel demonstranten verwacht.

En verder:

- Gaat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op bezoek in Noord-Korea.

- Is het de landelijke Niet Rokendag.

- Reikt Prinses Beatrix de Zilveren Anjers uit

TV-tip: Ellen & Naomi: 24 uur mandekking

21.30-22.30 uur op SBS6: Zeg je Holland, dan zeg je André Hazes, zeg je hockeydames, dan zeg je Naomi van As en Ellen Hoog. Hazes is dan ook een schot voor open doel als gast in deze eerste aflevering. Sport en gezelligheid gaan immers samen als Oranje en Hazes.

Weer:

Woensdag start vrij zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en valt er lokaal een regen- of onweersbui. Het blijft warm met 26 tot 29 graden. Donderdag zijn er weer meer buien, opnieuw met kans op onweer en veel neerslag.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg