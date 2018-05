Afzwakkende tropische storm Alberto aan land in Florida

Het kustgebied van Florida tot Mississippi en het westen van Georgia moeten rekening houden met hevige regenval, tot 30 cm, en de mogelijkheid van tornado's.

De storm is inmiddels afgezwakt en kwam aan land met gemeten windsnelheden van ruim 70 kilometer per uur, meldt het National Hurricane Center. Eerder werden boven de Golf van Mexico nog windsnelheden gemeten van 96 kilometer per uur.

In een deel van het kustgebied zijn overstromingen gemeld. In Panama City zijn bomen uit de grond gerukt, maar een woordvoerder van de brandweer laat weten dat vooralsnog niemand in gevaar is gekomen.

De autoriteiten in Florida hebben duizenden bewoners eerder maandag opgedragen om hun woonplaats te verlaten. Ook in de staten Mississippi en Alabama is de noodtoestand uitgeroepen.

Reporters

Twee verslaggevers zijn maandag om het leven gekomen toen een boom op hun auto viel. De twee waren op weg voor een reportage voor de Amerikaanse nieuwszender WYFF News 4 over de gevaarlijke weersomstandigheden in de Amerikaanse staat North Carolina.

In North Carolina is de laatste dagen veel regen gevallen als gevolg van de naderende storm Alberto. Op een snelweg in Polk County werd de auto van nieuwspresentator Mike McCormick en fotograaf Aaron Smeltzer door een boom geraakt.

Het incident gebeurde in de buurt van een plek waar onlangs een vrouw om het leven kwam door een modderstroom, melden lokale media.

''Iedereen bij WYFF News 4 is bedroefd. Wij zijn een familie", laat de zender weten.