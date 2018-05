Uitspraak meldplicht Volkert van der Graaf | Bertens in actie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak over meldplicht Volkert van der Graaf.

De rechtbank in Den Haag doet dinsdag schriftelijk uitspraak in de zaak die Volkert van der Graaf heeft aangespannen tegen de Staat. De moordenaar van Pim Fortuyn wil graag naar het buitenland emigreren, maar moet zich nu nog om de zes weken melden bij de reclassering. Hij wil van deze meldplicht af omdat die in zijn ogen nutteloos is. Het Openbaar Ministerie wil Van der Graaf in de gaten kunnen blijven houden en de meldplicht in stand houden.

Astrid Holleeder getuigt tegen broer

Op de zestigste verjaardag van Willem Holleeder zal zijn zus Astrid komen getuigen in de rechtszaak tegen haar broer. De vrouw heeft heimelijk opnamen gemaakt van de gesprekken die zij voerde met haar broer en één daarvan zal dinsdag worden besproken. Astrid zal mogelijk ook vragen worden gesteld over de dood van Cor van Hout in 2003. Holleeder wordt ervan opdracht te hebben gegeven om Van Hout te liquideren.

Bertens en Hogenkamp op Rolland Garros

Op Roland Garros komen dinsdag twee Nederlandse vrouwen in actie. Kiki Bertens treft op het Franse gravel in de eerste ronde de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Bertens, in 2016 nog halvefinalist, geldt gezien haar vorm als een outsider op de titel. Ook Richèl Hogenkamp mag de baan op. Haar partij tegen Maria Sharapova zou eigenlijk maandag al worden gespeeld, maar is vanwege de regen een dag opgeschoven.

Uitspraak in zaak doden twaalfjarige Djamila

De stiefvader van het twaalfjarige meisje Djamila uit Hoogeveen hoort dinsdag of hij wordt veroordeeld voor het ombrengen van het meisje. De 47-jarige D. zou de dochter van zijn vriendin op 14 oktober vorig jaar eerst hebben laten toekijken toen hij zichzelf bevredigde en daarna hebben gewurgd in zijn auto bij het gehucht Punthorst in Overijssel. Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel en tbs geëist.

Palestijnen willen zeeblokkade Gaza breken

Palestijnen willen bij wijze van protest met een schip de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook doorbreken. Aan boord zijn onder anderen mensen die de afgelopen weken tijdens de confrontaties met het Israëlisch leger bij de grens gewond zijn geraakt. De al-Hurija (de Vrijheid) zal om 9.30 uur de haven van Gaza verlaten, liet de organisatie maandag weten. Het nationaal comité 'Mars der Terugkeer' bereidde de afgelopen tijd aan land tal van massademonstraties voor. Het maakte niet bekend waarheen de boot, met studenten en Palestijnen met een dubbel paspoort als overige opvarenden, koers zal zetten.

Uitspraak zaak kei op de snelweg in Schijndel

De rechtbank doet uitspraak tegen één van de drie verdachten van het op de weg leggen van een kei in Schijndel. Hierdoor raakte een vrouw van de weg nadat ze tegen de kei van 40 kilo aanreed. Ze kreeg daardoor een klapband, botste tegen een boom en raakte zwaargewond. De oudste van de drie verdachten, Zev M. (19), heeft twintig maanden jeugddetentie tegen zich horen eisen, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

En verder:

- Is het de laatste dag van de eindexamens.

- Worden de jaarlijkse Zilveren Anjers uitgereikt.

- Wordt de huidige zoektocht naar de verdwenen Malaysia Airlines-vlucht MH370 gestaakt.

TV-tip: Mad Max: Fury Road

20.30-22.50 uur op Veronica: Puurder dan dit worden actiefilms niet: een non-stop achtervolging die zonder gêne plot opoffert om plaats te maken voor old school verwoesting met een minimum aan computereffecten. Woorden schieten tekort om recht te doen aan deze lawine aan actie en beeldenpracht.

Weer:

Dinsdag begint de dag met zon en het wordt opnieuw zeer warm; 24 tot 30 graden. In het binnenland staat weinig wind, in de kustprovincies staat 2 of 3 Bft uit het noordoosten. Vooral later op de dag neemt de onweerskans snel toe, als eerste in het zuidoosten. De buien kunnen plaatselijk zwaar uitpakken met kans op wateroverlast. Na dinsdag wordt de buiigheid weer wat minder. Met 23 tot 28 graden blijft het zomers warm.

