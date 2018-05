Grand Prix van Monaco, demonstratie AfD in Berlijn

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Grand Prix van Monaco

In de straten van Monte Carlo staat de Grand Prix van Monaco op het programma. De race door het prinsdom staat traditioneel te boek als één van de hoogtepunten van het Formule 1-seizoen. De teamgenoot van Max Verstappen, Daniel Ricciardo, start van pole position. Verstappen begint achteraan, nadat hij zaterdag door een crash in de derde vrije training niet aan de kwalificatie deel kon nemen. De race start om 15.10 uur.

Afscheidswedstrijd Kuijt in Rotterdamse Kuip

Een uniek Nederlands elftal komt actie tijdens de speciale afscheidswedstrijd van Dirk Kuijt in de Rotterdamse Kuip. Tal van oud-internationals met wie de Katwijker samenspeelde komen in het veld: Arjen Robben, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Giovanni van Bronckhorst, Edwin van der Sar, Phillip Cocu en Ruud van Nistelrooij zullen het shirt van Oranje weer aantrekken. Louis van Gaal neemt de coaching van het bijzondere team voor zijn rekening. De zogeheten Dirk Kuijt Testimonial komt ongeveer een jaar nadat hij Feyenoord met drie doelpunten tegen Heracles Almelo naar het kampioenschap schoot. De spits stopte na dat duel.

Demonstratie AfD in Berlijn

Berlijn wacht een roerige zondag. De populistische partij Alternative für Deutschland houdt in het centrum van de Duitse hoofdstad een grote demonstratie en die heeft dertien tegendemonstraties uitgelokt. De politie zal massaal aanwezig zijn om te voorkomen dat de actievoerders elkaar tegenkomen in de straten van de Duitse hoofdstad. AfD verwacht zeker tienduizend deelnemers voor de bijeenkomst Zukunft für Deutschland (Toekomst voor Duitsland).

Slotetappe Giro d'Italia

In Rome verschijnt het peloton aan de start voor de laatste etappe van de Giro d'Italia. De renners leggen 115 kilometer af over een vlak parcours, waarna ze weer in Rome finishen. In de slotrit worden traditiegetrouw geen verschillen meer gemaakt, wat betekent dat rozetruidrager Chris Froome zijn derde grote ronde op rij wint. Tom Dumoulin wordt tweede in het klassement.

Roland Garros van start

Op het gravel van Parijs begint het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar en zowel Arantxa Rus als Robin Haase komt direct in actie op Roland Garros. Rus speelt aan het begin van de middag tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, waarna Haase later op de dag aantreedt tegen de Belg David Goffin. Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp, de andere Nederlandse deelnemers, spelen later deze week.

En verder:

- Geeft Paul van Vliet zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

- Worden er verkiezingen gehouden in Colombia.

- Wordt in het Amerikaanse Indianapolis de jaarlijkse Indy 500 verreden.

TV-tip: San Andreas

20.00-22.15 uur op Net5: De San Andreasbreuk zorgt al eeuwen voor zware aardbevingen in Californië, maar wat als de grootste klap nog moet komen? Dan ben je blij dat Dwayne Johnson je vader speelt. Als hij zegt: „Ik ga mijn dochter redden”, zal niemand daar aan twijfelen. Als reddingshelikopterpiloot is hij zo stoer, dat je bijna medelijden krijgt met de aardbeving.

Weer:

Zondag verandert er weinig, het wordt opnieuw warm en zonnig. Wel ontstaan er in de loop van de middag stapelwolken, die in het zuiden uit kunnen groeien tot een (onweers)bui. Ook na het weekend blijft het warm, de kans op flinke onweersbuien neemt dan wel toe. Pas na woensdag wordt het iets minder warm.

