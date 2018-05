'Meeste buschauffeurs geven gehoor aan staking streekvervoer'

In Amersfoort gaan actievoerende buschauffeurs flesjes water uitdelen met een verwijzing naar de krappe roosters. Het is de vijfde actie in korte tijd.

​In Utrecht staakt Keolis, in Groningen en Drenthe Qbuzz, CTS legt het werk neer in Zuidwest-Drenthe, Connexxion rijdt niet in de regio Gooi en Vechtstreek en Arriva blijft in de remise in West-Brabant.

"Vanwege de veel te krappe roosters in het streekvervoer hebben chauffeurs zelfs geen tijd om te plassen. Volgens werkgevers moeten ze daarom maar minder drinken. De chauffeurs gunnen de mensen in Amersfoort wel een goede gezondheid en delen daarom water uit", stelt FNV in een verklaring.

Landelijke staking

Begin deze maand verlamden de stakers het streekvervoer al twee dagen met een landelijke staking. Om druk op de werkgevers te houden, blijven chauffeurs in estafettevorm het werk neerleggen. Afgelopen zaterdag waren er stakingen in Oost-Brabant, Zeeland en de Veluwe.

Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn de eisen die worden gesteld onhaalbaar en niet betaalbaar. De vakbond sprak van "krokodillentranen, waar we zeker niet wakker van liggen". De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

