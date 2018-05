Trump zegt dat VS productief gesprek heeft gehad met Noord-Korea over top

De president deed zijn uitspraak in een tweet. "Als de top doorgaat, zal dat waarschijnlijk gebeuren op dezelfde dag en dezelfde locatie. Als het nodig is stellen we datum uit."

Donderdag zegde de Amerikaanse president de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un nog af. Een ontmoeting leek hem niet gepast, omdat Noord-Korea de Amerikaanse vicepresident Mike Pence een "politiek uilskuiken" had genoemd. Pence had daarvoor Noord-Korea met Libië vergeleken. Trump liet wel direct weten uit te kijken naar een ontmoeting met Kim op een later moment.

Het afzeggen van de top kwam volgens de Noord-Koreanen als een verrassing. De topontmoeting is volgens de Noord-Koreanen noodzakelijk om de banden tussen beide landen te herstellen.

