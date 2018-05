'Marc Dutroux schrijft brief aan slachtoffers en nabestaanden'

De brief zal nog voor de zomervakantie worden verzonden, schrijven Belgische media.

Slachtoffers en hun ouders zullen in de brief antwoorden vinden op vragen die zij nog hebben, zegt zijn advocaat Bruno Dayez. "Hij zal zijn spijt uitdrukken met betrekking tot wat er is gebeurd." De advocaat geeft verder geen details.

Volgens Dayez weet Dutroux dat hij "niet per ongeluk in de gevangenis zit". Wel neemt de Belgische kinderverkrachter en -moordenaar "zijn verantwoordelijkeden op".

Vrijlating

Sinds vorig jaar is Dayez de nieuwe advocaat van Dutroux. Na zijn aanstelling liet hij weten te proberen om Dutroux rond 2021 vrij te krijgen. Op dat moment zou de Belg 25 jaar in de gevangenis zitten.

Destijds vertelde de advocaat wel al dat het lastig zou zijn om Dutroux vrij op straat te laten lopen, "want de eerste de beste zou hem kunnen elimineren."

Levenslang

Dutroux zit sinds 2004 een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord, verkrachting en ontvoering van zes meisjes. In 1996 werd hij aangehouden door de politie.

Twee van zijn slachtoffers werden levend teruggevonden in een verborgen kelder in zijn huis in België. Dutroux wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Nijvel in Wallonië.