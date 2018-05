'Leger Nigeria heeft duizenden vrouwen en meisjes verkracht'

In het rapport They Betrayed Us staat dat vrouwen en meisjes werden gebracht naar afgelegen kampen. Daar werden zij verkracht, soms in ruil voor voedsel. Dit gebeurde door zowel Nigeriaanse militairen als leden van de militie Civilian Joint Task Force, waar het leger mee samenwerkt.

Volgens de mensenrechtenorganisatie gaat het met name om vrouwen en meisjes die eerder in dorpen leefden die in handen waren van de islamitische terreurbeweging Boko Haram, maar door het leger zijn terugveroverd. Bewoners van die dorpen werden gedwongen om naar deze kampen toe te gaan.

Het rapport kwam tot stand door 250 diepte-interviews met slachtoffers. Die zijn gehouden in een periode van twee jaar tijd, tussen juni 2016 en april 2018.

In het rapport staat verder dat duizenden mensen van de honger zijn omgekomen. Zeker toen de kampen net bestonden was er amper voedsel. In die periode zijn volgens het rapport de meeste mensen om het leven gekomen. Uit de gesprekken die Amnesty International had blijkt dat dagelijks vijftien tot dertig mensen per dag stierven door honger.

Schokkend

"Het is absoluut schokkend dat mensen die al zoveel hebben geleden onder Boko Haram, veroordeeld worden tot misbruik door Nigeriaanse militairen", zegt de directeur van Amnesty in Nigeria. Amnesty zegt daarnaast bewijs te hebben dat sinds 2015 duizenden mensen door honger zijn omgekomen in kampen in de noordoostelijke staat Borno.

De mensenrechtenorganisatie roept de Nigeriaanse autoriteiten op oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Noordoost-Nigeria te onderzoeken en eerdere onderzoeken openbaar te maken.

Volgens de Nigeriaanse president heeft het rapport geen geloofwaardigheid.

