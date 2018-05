Medewerkers gehandicaptenzorg ervaren veel agressie en geweld op werkvloer

​Dat blijkt uit een digitale enquête van vakorganisatie CNV Zorg & Welzijn. Er is bij die enquête zowel gekeken naar de zorg van geestelijke als die voor lichamelijk gehandicapten.

Van de medewerkers in de gehandicaptenzorg geeft 70 procent te maken heeft gehad met slaan, bijten, schoppen en knijpen door patiënten. 80 procent is wel eens uitgescholden of bedreigd. Een kwart van het personeel ondervindt ook agressie van familie of bekenden van cliënten.

CNV Zorg & Welzijn wijt de cijfers aan krappe bezettingen en de vele tijdelijke flexkrachten. Met meldingen van incidenten bij leidinggevenden wordt niet altijd wat mee gedaan. Een derde van de medewerkers zegt daar nooit meer wat van te horen.

Voorzitter Anneke Westerlaken van CNV Zorg & Welzijn zegt geschokt te zijn van de resultaten.

"Als vakbond begrijpen we dat agressie in deze sector voorkomt, maar wij weigeren om agressie als een normaal verschijnsel te accepteren. Als eerste pleiten we voor meer gekwalificeerd personeel en stabiliteit in de teams. Om de veiligheid te verbeteren moet het personeel meer invloed en zeggenschap op de werkvloer krijgen. En wij willen gehandicaptenorganisaties aanspreken op naleving en uitvoering van gemaakte afspraken over veilige zorg", aldus Westerlaken.

