Het zevenjarige meisje was aan het einde van de Quarantaineweg in Heijplaat door nog onbekende oorzaak in het water terechtgekomen. In de omgeving van de Quarantaineweg liggen twee havens en een strandje langs de Nieuwe Maas.

De Rotterdamse traumahelikopter ging de lucht in om snel een medisch hulpteam ter plaatse te hebben. Ook de politie zette een helikopter in. De brandweer was met een duikteam ter plaatse.