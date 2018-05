Uitspraak hoger beroep Monstertruck | Vlakke rit Giro

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak hoger beroep Monstertruck

Het gerechtshof in Arnhem doet uitspraak in het hoger beroep tegen de bestuurder van een monstertruck. De man, Mario D., reed tijdens een evenement in Haaksbergen in 2014 in op het publiek waarbij drie doden vielen. 23 mensen raakten gewond, veelal ernstig. D. kreeg in eerste instantie vijftien maanden cel, maar ging hiertegen in hoger beroep omdat hij de straf te zwaar vond. Het ongeluk zou buiten zijn schuld om zijn gebeurd, maar dat gelooft het Openbaar Ministerie niet. Er is vijftien maanden cel geëist.

Vlakke rit in Giro

Een dag na de tijdrit in de Giro d'Italia staat het peloton woensdag een relatief vlakke rit te wachten, voor de renners donderdag weer de bergen in gaan. De coureurs rijden van Riva del Garda naar Iseo, waar na 155 kilometer de streep ligt. Simon Yates verdedigt in het klassement een voorsprong van 56 seconden op Tom Dumoulin.

Verantwoordingsdag in Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën over de vorige week gepubliceerde verantwoordingsstukken. Traditioneel wordt op de derde woensdag in mei gekeken naar wat het kabinetsbeleid het afgelopen jaar heeft opgeleverd. Zoals vaker kampt de overheid met ICT-problemen, constateerde de Algemene Rekenkamer, de organisatie die de uitgaven van de overheid controleert op juistheid. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werd zelfs voor een datalek gevreesd. Meer algemeen moeten de ministers de effecten van het gevoerde beleid beter uitleggen. Belastinggeld wordt volgens de Rekenkamer wel rechtmatig uitgegeven, maar wat er precies mee gebeurt is niet altijd duidelijk.

Persconferentie naar aanleiding vondst ingemetseld boek

Op 16 april werd bij onderhoudswerkzaamheden aan het stadspaleis het Markiezenhof in Bergen op Zoom een ingemetseld boek gevonden. Het boek lag in een schacht onder een plavuizenvloer. Het boek was omwikkeld met een ketting en afgesloten met een slot. Na de vondst is het boek in quarantaine geplaatst. Na een aantal weken in quarantaine is het boek nu onderzocht. Het slot en de ketting zijn verwijderd en het boek is voorzichtig geopend. Woensdag toont het Markiezenhof het boek tijdens een persconferentie in de Hofzaal van het Markiezenhof. Na de persconferentie wordt het boek tentoongesteld in een speciaal daarvoor gemaakte vitrine.

En verder:

- Komt de film Solo: A Star Wars Story uit, een film die draait om het Star Wars-personage Han Solo. Die wordt niet gespeeld door Harrison Ford, maar door Alden Ehrenreich.

TV-tip: Niet gezond meer

21.05-21.50 uur op NPO 3: Vogelvoer door je linksdraaiende geitenkwark scheppen, glutenvrij eten zonder allergie en ’s ochtends een halve marathon op de loopband rennen: gaan we te ver met onze gezonde levensstijl? Foodie en ervaringsdeskundige Jet van Nieuwkerk gaat op zoek naar antwoorden.

Weer:

Woensdag schijnt vanaf later op de ochtend overal de zon weer geregeld. In de middag wordt het 23 tot 25 graden. Er ontstaan ook stapelwolken, met kans op een onweersbui in het uiterste zuiden. Er waait een matige oostenwind, meestal windkracht 4, die vlagerig kan zijn.

