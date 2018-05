Wolkbreuk zorgt voor wateroverlast in Limburg

Volgens Weeronline daalde de temperatuur in het gebied in korte tijd van 22 graden naar 11 graden. Doordat er weinig wind was bleven de zware onweersbuien met hagen stil hangen boven het gebied.

Volgens de brandweer zijn er meldingen van water dat door daken naar binnen loopt en van ondergelopen kelders en straten.

Ook het verkeer ondervindt hinder van de hoosbuien die met het onweer gepaard gaan. Dat leidde rond 15.00 uur tot files en vertraging op onder meer de A2 tussen Maastricht en vliegveld Maastricht Aachen Airport.

Volgens de ANWB staat er rond 16.00 uur op de A76 tussen de Belgische grens en Heerlen 9 kilometer file, doordat het water niet wegloopt. Automobilisten moeten rekening houden met zeker een uur vertraging.

Code Geel

De komende uren verschuiven de stevige regen- en onweersbuien zich in noordelijke richting. Uiteindelijk is in het zuiden, midden en oosten van het land kans op lokale hoosbuien. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Gelderland.

Wolkbreuken kunnen plaatselijk 30 tot 50 millimeter regen achterlaten, terwijl het even verderop droog blijft. Tijdens een stevigere bui is er kans op hagel, windstoten tot 75 kilometer per uur en wateroverlast.

