Verhoor Peter R. de Vries verder I Zuckerberg in Brussel

Verhoor Peter R. de Vries gaat verder

Het is de tweede dag van het verhoor van Peter R. de Vries in de strafzaak tegen Willem Holleeder. De verdediging en het Openbaar Ministerie (OM) zullen de misdaadjournalist ondervragen over zijn kennis van de onderwereld en de rol van Holleeder daarin. De Vries heeft na zijn laatste verhoor aantekeningen van gesprekken met Holleeder en een andere crimineel ingeleverd die waarschijnlijk besproken worden.

Verhoor Facebook-CEO Zuckerberg in Brussel

Facebook-CEO Mark Zuckerberg getuigt dinsdag voor het Europees Parlement in Brussel. Het verhoor zal onder meer gaan over databescherming. Facebook was de afgelopen maanden in het nieuws, omdat databedrijf Cambridge Analytica informatie van Facebookgebruikers kon misbruiken. In april werd Zuckerberg al gehoord door de Amerikaanse Senaat om uitleg te geven over het datamisbruikschandaal. Het verhoor duurt dinsdag van 18.15 tot 19.30 uur. De zitting is via een livestream te volgen.

Moon op bezoek bij Trump in Witte Huis

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten elkaar in het Witte Huis in Washington, enkele weken voor de topontmoeting van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met Trump op 12 juni in Singapore. Hoewel een historische inter-Koreaanse top eind april hoop op verzoening gaf, heeft Noord-Korea de afgelopen dagen een verandering van toon laten zien. Pyongyang stoort zich onder meer aan de Amerikaanse militaire manoeuvres met Zuid-Korea. Noord-Korea ziet die als een provocatie. De VS beweren dat de militaire oefeningen puur defensief van aard zijn. Ook liet Noord-Korea weten dat het land geen interesse heeft in een topontmoeting met de VS als het gaat om de ‘eenzijdige’ eis dat het bewind in Pyongyang zijn nucleaire wapenarsenaal opgeeft.

Dumoulin moet slag slaan in tijdrit Giro d'Italia

De derde week van de Giro d'Italia begint met een tijdrit over 34,2 kilometer en dus is er kans voor Tom Dumoulin op dagsucces. Maar dat is niet het belangrijkste voor de Limburger. Dumoulin moet namelijk flink tijd pakken op rozetruidrager Simon Yates om kans te houden op de eindzege en dat wordt lastig. Maandag liet Dumoulin al optekenen dat zijn Britse rivaal een "heel slechte tijdrit moet rijden" om de leiding in het algemeen klassement te verliezen. De eerste renner gaat dinsdagmiddag om 13.30 uur van start en de finish van Dumoulin en Yates is rond 17.15 uur.

Werkonderbreking bij Belastingdienst, FIOD en douane om loonsverhoging

Circa driehonderd medewerkers van de Belastingdienst, de FIOD en de douane in Arnhem onderbreken hun werk van 10.30 tot 12.00 uur. Zij doen dit omdat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken geen 3,5 procent loonsverhoging over heeft voor haar eigen ambtenaren. De werkonderbreking is een van de acties die rijksambtenaren de komende tijd organiseren voor een goede cao. Het ultimatum dat vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF aan de minister stelden, verliep maandag 14 mei jl. De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren; de komende tijd zullen er meer acties volgen, aldus FNV.

Rutte op handelsmissie naar India

Premier Mark Rutte gaat met vier ministers op een driedaagse handelsmissie naar India. Ze gaan naar Delhi en Bangalore en ontmoeten onder anderen premier Narendra Modi. Ze bespreken de "strategische relatie tussen Nederland en India en verdieping van de samenwerking op politiek en economisch terrein". In de delegatie zitten de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Carola Schouten (Landbouw), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Bruno Bruins (Medische Zorg). Bedrijven die meegaan komen onder meer uit de sectoren water, logistiek, land- en tuinbouw en ICT. De economie van India groeit hard, gemiddeld met 7 procent. Rutte was drie jaar geleden ook op handelsmissie in India, dat meer dan 1,3 miljard inwoners telt. Vorig jaar juni bracht premier Modi een bezoek van een halve dag aan Nederland om de banden te versterken.

En verder:

- Lonely Planet maakt de top 10 Europese bestemmingen voor dit jaar bekend. De lijst is samengesteld door reisexperts van Lonely Planet, die het hele continent hebben afgezocht naar de spannendste bestemmingen die onterecht over het hoofd worden gezien.

TV-tip: Mythbusters

20.30-21.30 uur op Discovery Channel: Het nieuwe seizoen van Mythbusters trapt af met twee goede binnenkomers: is een airbag dodelijk als de bijrijdersvoeten op het dashboard rusten? En snijdt een zwaard zo netjes dat een hoofd op de nek blijft zitten? Nieuwe hosts Jon Lung en Brian Louden zoeken het voor ons uit.

Weer

We zien dinsdag vrijwel hetzelfde weerbeeld als maandag. Zonnig en warm met later op de dag enkele onweersbuien.

