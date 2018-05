Vermist bemanningslid koopvaardijschip niet gevonden in zee bij Texel

Gevreesd wordt dat de man niet meer in leven is. De Kustwacht staakte de zoekactie toen werd geconcludeerd dat de man niet meer in leven kon zijn.

De overige bemanning van het schip deed zondagavond rond 19.30 uur melding van de vermissing, omdat de betrokken persoon al een aantal uur niet meer was gezien. Het bemanningslid was rond 15.00 uur voor het laatst gezien en werd daarna na een zoekactie aan boord niet gevonden.

Het vrachtschip is gedraaid en heeft een stuk van de route teruggevaren, maar de man werd niet gevonden. Hij droeg een blauwe overall en een witte helm.

Andere schepen was gevraagd goed op te letten, maar dit leverde niets op. De KNRM zocht met drie reddingsboten. Ook werd er en een helikopter ingezet.

Over de identiteit van het slachtoffer of het bedrijf waar hij voor werkte is nog niets bekendgemaakt.

