Iran voelt te weinig steun van Europese Unie om atoomakkoord te behouden

"Met het terugtrekken van de Verenigde Staten uit het atoomakkoord, zijn de verwachtingen in Iran om het akkoord te behouden gericht op Europese Unie. Op dit moment is de politieke steun uit Europa voor het akkoord nog niet voldoende", zei Zarif volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA tegen Cañete.

Sinds president Donald Trump op 8 mei aankondigde dat de Verengide Staten zich terugtrokken uit het atoomakkoord, proberen Europese leiders de deal in stand te houden. In het akkoord is afgesproken dat Iran zijn nucleaire programma aan banden doet, in ruil voor het opheffen van de meeste Westerse sancties.

Nieuwe sancties

Nu de Verenigde Staten dreigen met nieuwe sancties tegen bedrijven die actief zijn in Iran, hebben sommige bedrijven al aangegeven van plan te zijn om zich terug te trekken uit het land.

"De mogelijkheid dat grote Europese bedrijven niet meer willen samenwerken met Iran, strookt niet met de boodschap van de Europese Unie om de atoomdeal te redden", zegt Zarif.

De Europese Unie maakte vrijdag bekend dat het Europese bedrijven wil beschermen die zowel in Iran als in de Verenige Staten actief zijn. De EU neemt daarmee de eerste maatregelen om de gevolgen van de Amerikaanse sancties voor Europese bedrijven te verzachten.

Als het Europees Parlement de maatregelen niet blokkeert, kunnen deze over twee maanden ingaan.

Duidelijke boodschap

Eurocomissaris Cañete was de afgelopen twee dagen in Teheran. Tegen Westerse journalisten zei hij na afloop van het gesprek met de de minister van Buitenlandse Zaken dat het huidige akkoord moet blijven bestaan, zodat er niet onderhandeld hoeft te worden over een nieuw akkoord. "Onze boodschap is duidelijk. Dit is een nucleaire overeenkomst die werkt", aldus Cañete.

Zaterdag sprak Cañete met de baas van de Iraanse kernautoriteiten, Ali Akbar Salehi. Volgens hem doet de Europese Unie er alles aan om het nucleaire akkoord te redden.

