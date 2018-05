Sparta degradeert uit Eredivisie, historische promotie FC Emmen

Sparta kwam in de 28e minuut nog wel op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Stijn Spierings, maar FC Emmen trok alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Michael Chacon, Anco Jansen en Cas Peters.

Het is voor Sparta de derde degradatie uit de Eredivisie, nadat dat het eerder gebeurde in 2002 en 2010.

Met de nieuwe domper komt er ook een teleurstellend einde aan het dienstverband van Advocaat bij Sparta. De 70-jarige Hagenaar en oud-bondscoach van het Nederlands elftal nam na de winterstop het stokje over van de ontslagen Alex Pastoor. Na de zomer is Henk Fraser de eindverantwoordelijke op Het Kasteel.

Voor FC Emmen is Eredivisievoetbal een primeur. De roodwitten traden in 1985 toe tot het betaalde voetbal en speelden sindsdien altijd op het tweede niveau.

Spanning

Op papier was Sparta nog de favoriet tegen het minder kapitaalkrachtige FC Emmen. De ploeg van Advocaat ging zondag op het volgepakte Kasteel dan ook meteen op jacht naar de openingstreffer, maar ondanks een groot veldoverwicht bleven grote kansen uit in de openingsfase.

Emmen kon daar in aanvallend opzicht lange tijd helemaal niets tegenover stellen. Ogenschijnlijk gebukt onder de spanning beperkten de bezoekers zich tot verdedigen en werd veelal de lange bal gehanteerd.

Het wachten was daarom op het moment dat Sparta wel een keer zou toeslaan en dat gebeurde in de 26e minuut. Spierings dribbelde het vijandelijke strafschopgebied in, kapte fraai twee tegenstanders uit en schoof de bal beheerst in de verre hoek achter de kansloze doelman Dennis Telgenkamp: 1-0.

Gek genoeg zakte Sparta daarna wat in en dat gaf Emmen zowaar de gelegenheid om wat verder vooruit te voetballen. De ploeg van trainer Dick Lukkien profiteerde daar gretig van. Nadat Gersom Klok in de 37e minuut een goede mogelijkheid op de gelijkmaker had laten liggen, maakte Michael Chacon er een minuut later op aangeven van Glenn Bijl van dichtbij wel 1-1 van.

Virtueel

Bij die 1-1-stand was Sparta virtueel gedegradeerd en dus werd de ploeg gedwongen om gelijk op zoek te gaan naar een nieuwe voorsprong. Die kwam er al bijna via Sander Fischer in de veertigste minuut, maar zijn kopbal uit een hoekschop van Ryan Sanusi werd ternauwernood geblokt door één van de verdedigers van FC Emmen.

Aan de andere kant ontsnapte Sparta ook een minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd van de eerste helft ook toen keeper Leonard Nienhuis een vrije trap van Youri Loen nog maar net uit de kruising wist te tikken.

Na rust pakte Sparta de draad weer op en had het in de 48e minuut ook een strafschop moeten krijgen, maar scheidsrechter Dennis Higler zag zelfs na het bekijken van de videobeelden niets in een duidelijke overtreding van Klok op Fred Friday.

De Spartanen waren het vervolgens helemaal kwijt en daar kregen ze ook de rekening voor gepresenteerd. Eerst was het Jansen die in de 59e minuut met een droge knal vanaf zo'n twintig meter Nienhuis verschalkte, waarna Bannink zeven minuten later oog in oog met Nienhuis het feest liet losbarsten in het uitvak en de thuisfans in rouw dompelde.

Sparta probeerde in de slotfase nog wel wat aan de stand te veranderen, maar het echte geloof in een ommekeer was verdwenen. Na vijf minuten blessuretijd floot Higler af en juichten de Emmen-spelers. Enkele Sparta-fans kwam nog het veld op om hun onvrede te uiten over de pijnlijke degradatie.