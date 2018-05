Uitkering vakantiegeld, Finish Roparun in Rotterdam

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitkering vakantiegeld

Miljoenen mensen krijgen rond deze datum het vakantiegeld 2018 uitgekeerd. Het vakantiegeld, of de vakantiebijslag of vakantietoeslag, is meestal 8 procent van het brutoloon. In de meeste gevallen wordt het bedrag eind mei uitgekeerd. Het wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar.

Vaccinatieprogramma tegen ebola van start in Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat in Congo van start met het vaccinatieprogramma tegen ebola. Eigenlijk zou er zondag al worden geënt, maar dit werd uitgesteld. Voor het inenten wordt een experimenteel vaccin gebruikt. Er is nog geen vergunning voor dit vaccin, maar het middel bleek effectief tijdens testen in West-Afrika tijdens de grootste uitbraak van ebola ooit.

Palestijnse minister in Den Haag

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riad Maliki begint zijn bezoek in Den Haag. Hij heeft een ontmoeting met onder meer Fatou Bensouda (Internationaal Strafhof ICC) en minister Stef Blok.

Finish Roparun in Rotterdam

De finish van Roparun is maandag op de Binnenrotte in Rotterdam. Alle teams vanuit Hamburg en Parijs komen hier tussen 12:00 uur en 20:00 uur binnen. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

En verder:

- Is het Pinksteren, dus voor veel mensen een vrije dag.

- Begint de 22e editie van de Libelle Zomerweek.

- Maakt Ryanair de jaarcijfers bekend

TV-tip: Deadpool

20.30 tot 22.40 uur op Veronica: In de stripwereld is Deadpool al jaren een lolbroek die zijn collega’s op de hak neemt en in deze film is dat niet anders. Ondertussen ruimt hij met grof geweld tuig op. Deadpool is hilarisch en hard en niemand had deze vieze knurft beter neer kunnen zetten dan Ryan Reynolds.

Weer

Op tweede pinksterdag is er opnieuw geregeld zon en het blijft link warm. Het kwik komt zelfs nog wat hoger dan zondag, met 23 tot 26 graden. In het zuiden is later weer kans op een een regen- of onweersbui.

