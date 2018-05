Vijftiende etappe Giro d'Italia I vaccinaties ebola in Congo

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vaccinatieprogramma tegen ebola van start in Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat in Congo van start met het experimenteel vaccin tegen ebola. Er is nog geen vergunning voor dit vaccin, maar het middel bleek effectief tijdens testen in West-Afrika tijdens de grootste uitbraak van ebola ooit. Vrijdag beoordeelde de WHO het risico op een massale verspreiding van ebola in Congo als "zeer hoog" is. De organisatie denkt wel dat de kans klein is dat het virus zich ook buiten Congo verspreidt, blijkt vrijdag uit een vergadering van de WHO.

Dumoulin wacht opnieuw zware dag in Giro d'Italia

Na de beklimming zaterdag van de illustere Zancolan, wacht het Giro-peloton opnieuw een zware bergetappe door de Dolomieten. De 176 kilometer lange rit van Tolmezzo naar Sappada telt vier beklimmingen, waarna het ook in de laatste kilometers omhoog gaat. Voor titelverdediger Tom Dumoulin wordt het zaak in de buurt te blijven van rozetruidrager Simon Yates. De Brit is in bloedvorm, maar vreest de tijdrit van Dumoulin van aanstaande dinsdag. De bergrit van zondag begint om 12.20 uur en de verwachte finishtijd is 17.14 uur.

Verkiezingen Venezuela

In Venezuela worden zowel presidents- als lokale verkiezingen gehouden. Het land, dat al lange tijd in een economische crisis verkeert, heeft te maken met een grote uitstroom van mensen die de armoedige omstandigheden in eigen land ontvluchten. De oppositie is buitenspel gezet, er zijn politieke gevangenen en voor niet-regeringsgezinde partijen en kandidaten zijn obstakels opgeworpen. Eerder waarschuwde de Europese Unie dat de verkiezingen eerlijk en geloofwaardig gehouden moesten worden, de EU zal het verloop van de verkiezingen "nauwlettend" in de gaten te houden.

Sparta strijdt tegen FC Emmen om lijfsbehoud

De finales van de play-offs om promotie/degradatie staan op het programma en dat betekent dat Sparta knokt voor zijn plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Advocaat speelt om 14.30 uur thuis tegen FC Emmen, nadat de heenwedstrijd in Drenthe donderdag in 0-0 eindigde. Het andere duel begint om 16.45 uur in Doetinchem en daarin jagen De Graafschap en Almere City FC, dat nog nooit in de Eredivisie speelde, om promotie. De wedstrijd van donderdag in Flevoland eindigde in 1-1.

Grote demonstratie voor Palestijnen in Turkije

In de Turkse stad Diyarbakır wordt een grote demonstratie verwacht uit solidariteit met Palestijnen in Israël. Het protest volgt op de gewelddadigheden van afgelopen maandag, toen meer dan zestig mensen omkwamen bij protesten aan de grens van de Gazastrook met Israël. Duizenden mensen raakten gewond. De Mensenrechtenraad van de VN heeft vrijdag besloten een internationale onderzoekscommissie naar de Gazastrook te sturen om te onderzoeken of het Israëlische leger mensenrechtenschendingen heeft begaan tegen Palestijnse demonstranten.

Oranje onder 17 speelt EK-finale tegen Italië

Ondanks de afwezigheid van het 'grote' Oranje op het WK in Rusland, kunnen we een mooi oranje succesje boeken. Het Nederlands elftal voor spelers onder zeventien jaar speelt zondagavond om 19.15 uur namelijk de finale van het EK in Engeland. Tegenstander van de ploeg van bondscoach Kees van Wonderen is Italië. De laatste keer dat Oranje onder 17 Europees kampioen werd was in 2012, toen met spelers als Tonny Vilhena, Jorrit Hendrix en Nathan Aké.

En verder:

- Is het Pinksteren.

- Vindt in Overloon de tweede dag plaats van Militracks, het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog plaats.

TV-tip: Onze boerderij

20.25-21.15 uur op NPO 1: Dat boerenkoppelaarster Yvon Jaspers stiekem zelf droomt van een leven op het platteland, verbaast waarschijnlijk niemand. Maar hoe romantisch is die eeuwige mestlucht nu echt? Yvon gaat het vragen aan een paar door de schapenwol geverfde boeren, onder wie een aantal Boer Zoekt Vrouw-deelnemers.

Weer

Met Pinksteren waait er een matige oostenwind. De zon krijgt genoeg ruimte en wordt het warm tot zomers met 22 tot 25 graden. In het noorden blijft het droog. In het zuiden is kans op een onweersbui.

