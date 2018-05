Veiligheidsraad bijeen over Gaza, finale Europa League

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

VN-Veiligheidsraad bijeen om Gazastrook

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt in een spoedzitting bijeen om te spreken over de situatie in de Gazastrook. Maandag werden ruim 55 Palestijnen gedood bij protesten, die gaande waren omdat de Amerikaanse ambassade diezelfde dag werd geopend in Jeruzalem. De Palestijnse VN-gezant wil dat de Veiligheidsraad het geweld van het Israëlische leger veroordeelt. De ambassadeur van Israël daarentegen wil dat de raad Hamas terechtwijst. De protesten aan de grens met Israël zijn al weken aan de gang, maar bereikten maandag een hoogtepunt.

Europa League finale tussen Atlético en Marseille

Het Parc OL in Lyon is woensdagavond om 20.45 uur het decor van de Europa League-finale tussen Atletico Madrid en Olympique Marseille. Voor de Spaanse ploeg van de geschorste trainer Diego Simeone wordt het de vierde Europese finale in zes jaar, al werden de laatste twee (Champions League), verloren van stadsgenoot Real Madrid. Marseille wacht al sinds 1993 op een Europese prijs. Rotterdam zal hopen dat de Fransen winnen, want dan wordt Feyenoord volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk direct toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Europa League. Bij winst van Atletico stroomt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in de voorronde in.

Uitspraak tegen verdachte hacken BN'ers

De rechtbank doet uitspraak tegen de 35-jarige Matthieu M. uit Houten die wordt verdacht van het hacken van onder meer Facebook- en e-mailaccounts van een aantal bekende Nederlanders. Onder anderen Sophie Hilbrand, Victoria Koblenko, voormalig nieuwslezer Rachid Finge en diens vriendin en collega Amber Brantsen werden slachtoffer van de man die zijn daden grotendeels heeft bekend. De man pleegde zijn daden terwijl hij onder toezicht stond van reclassering voor een soortgelijke daad. Het Openbaar Ministerie heeft twintig maanden cel en klinische gedragsbehandeling geëist.

Giro brengt eerbetoon aan Scarponi

De elfde etappe van de Giro d'Italia gaat over 156 kilometer en wordt een eerbetoon aan Michele Scarponi, die vorig jaar op 37-jarige leeftijd verongelukte. Onderweg van Assisi naar Osimo passeren de renners Filottrano, de laatste woonplaats van de Italiaanse renner. Tom Dumoulin begint de heuvelachtige rit als de nummer twee van het klassement. De achterstand van de Nederlander op rozetruidrager Simon Yates bedraagt 41 seconden.

Stemming in Amerikaanse Senaat over nieuwe CIA-directeur

De inlichtingencommissie in de Amerikaanse Senaat stemt over de nominatie van Gina Haspel als nieuwe directeur van de CIA. Haspel moet volgens president Trump de opvolger worden van Mike Pompeo, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Haspel is momenteel plaatsvervangend directeur van de inlichtingendienst. Vorige maand stuurden 109 gepensioneerde generaals en admiraals uit de Amerikaanse strijdkrachten een brief naar de Senaat om de benoeming van Haspel tegen te houden, vanwege haar betrokkenheid bij verhoren met marteling in het verleden.

Hoorzitting EU-hof over EMA in Amsterdam

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg houdt een hoorzitting over het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Italië eist in een kort geding dat het hof de beoogde vestiging van het EU-agentschap in Amsterdam per 30 maart 2019 opschort. De stad Milaan en de Italiaanse regering willen uiteindelijk dat het hof de toewijzing van het EMA aan Amsterdam nietig verklaart vanwege de gevolgde procedure, maar vraagt alvast opschorting van dat besluit tot een definitieve uitspraak over de gevraagde nietigverklaring.

Uitspraak zaak Urker viskotter

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak tegen eigenaar Johannes N. en vier bemanningsleden van de Urker viskotter waarop vorig jaar juni in Harlingen bijna 261 kilo cocaïne werd gevonden. Tegen de mannen zijn gevangenisstraffen geëist tot zes jaar. Ook moet N. wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft zijn viskotter inleveren. De hoogste strafeis was voor de 37-jarige Montenegrijn Dalibor D.. Hij zou door de opdrachtgevers zijn ingevlogen om de viskotter Z181 naar de plek te manoeuvreren waar de drugs moesten worden opgepikt. Eigenaar N. (31) hoorde drie jaar cel tegen zich eisen.

Brug tussen Rusland en de Krim geopend voor verkeer

De miljarden kostende brug die tussen Rusland en de Krim is aangelegd wordt opengesteld voor verkeer. De brug over de Straat van Kertsj tussen het schiereiland en het Russische vasteland is omstreden. Het Oekraïense schiereiland werd in maart 2014 geannexeerd door Rusland, maar was over land alleen via Oekraïne te bereiken. Een jaar na de annexatie werd begonnen aan de bouw van de brug, die symbool is komen te staan voor de Russische inlijving van de Krim.

En verder:

- is de tweede zittingsdag die draait om het civiele verbod dat zou moeten worden opgelegd aan de Satudarah Motorcycle Club (SMC). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vormen ze een gevaar voor de openbarde orde.

- komt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het eerst met data over de welvaart in brede zin. Het statistiekbureau kijkt daarbij zowel naar de trend in Nederland als hoe ons land het in Europees verband doet.

- verhuist in navolging van de Verenigde Staten ook Guatemala de ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem.

TV-tip: Meghan Markle: An American Princess

20.30-23.10 uur op RTL 8: Wie is toch het knappe grietje dat met een glimmende knots om haar vinger de wilde rode haren van prins Harry heeft afgeknipt? Velen kennen de gescheiden actrice Meghan Markle van advocatenserie Suits, maar na vanavond weten we hopelijk nog veel meer.

Weer

Woensdag is de wind overal noordelijk en wordt hij matig, aan zee krachtig, 3 tot 6 Bft. Het kwik stijgt naar 16 graden in het noordwesten tot 22 graden in Limburg. In het binnenland is veel bewolking en valt misschien wat regen. Later op de dag is in het oosten kans op een zwaardere bui, met onweer. Donderdag en vrijdag is het droog, maar de zon schijnt weinig. Het wordt rond 14 graden.

