Start van Ramadan, kort geding Volkert van der Graaf

Kort geding Volkert van der Graaf

Volkert van der Graaf, de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, wil in het buitenland gaan wonen. Hij wil daarom van zijn meldplicht af die is opgelegd in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling, die begin mei 2014 is ingegaan.

Hij moet zich één keer in de drie weken melden. Van der Graaf heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de Staat, dat dinsdag dient voor de rechtbank in Den Haag.

Start van Ramadan

Dinsdag begint voor moslims de Ramadan. Tijdens de vastenmaand mogen moslims niets eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang. Met het vasten, een van de vijf religieuze verplichtingen voor moslims, gedenken zij dat de profeet Mohammed de eerste van zijn openbaringen ontving. Dit jaar valt de Ramadan voor het eerst samen met de eindexamens.

Vitesse en FC Utrecht in finale play-offs

Vitesse en FC Utrecht spelen dinsdag om 20.45 uur in de Gelredome de heenwedstrijd in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Domstedelingen waren in de halve finales op basis van uitdoelpunten te sterk voor sc Heerenveen (5-5), terwijl de Arnhemmers op overtuigende wijze afrekenden met ADO Den Haag (7-3). De winnaar van het tweeluik krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League na de zomer.

Besluit opvolging topman Air France-KLM

Het bestuur van Air France-KLM houdt dinsdag een speciale vergadering waarbij een besluit moet worden genomen over de opvolging van bestuursvoorzitter Jean-Marc Janaillac. Janaillac besloot onlangs te stoppen, omdat een meerderheid van het personeel een voorstel over arbeidsvoorwaarden heeft weggestemd.



De Fransman had de stemming georganiseerd om een doorbraak te forceren in een aanhoudend loonconflict. Maar de bonden en de directie van Air France hebben nog geen overeenstemming kunnen bereiken. Franse media melden dat lid van het raad van bestuur Anne-Marie Couderc al een deel van de taken heeft overgenomen.

Eindrapport fipronil-affaire

Dinsdag vindt de presentatie van het eindrapport van de werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) plaats. Naar aanleiding van de fipronil-affaire werd de werkgroep in augustus 2017 ingesteld door toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam.

Langste rit tijdens tiende etappe Giro

Na de tweede rustdag maandag gaat de Giro d'Italia dinsdag verder met de tiende etappe. De renners moeten 239 kilometer tussen Penne en Gualdo Tadino afleggen. Het is daarmee de langste rit van deze editie en gezien het parcours (heuvelachtig en vlakke finish) zou dit wel eens een prooi voor aanvallers kunnen worden. Het startschot klinkt om 11.05 uur en de finish wordt rond 17.13 uur verwacht.

En verder:

- Geeft EasyJet de halfjaarcijfers voor de opening van de beurs vrij.

- Is de tweede pro-formazitting tegen zorgmedewerker Rahiied A. die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeven moorden.

- Is het de Internationale Dag van het Gezin.

TV-tip: Steenrijk, straatarm

20.30 tot 21.30 uur op SBS6: De Ripzaadjes wonen met vier man in een flatje in Hoogvliet, onder de rook van Rotterdam. Vader Rob werkt als beveiliger en moeder Chantal is een zingende huismoeder. Het viertal ruilt in deze laatste aflevering met Gertjan Holleman en Johan Verveer, die samen met hun twee Franse bulldogs op Ibiza de plaatselijke middenstand een goede oude dag bezorgen.

Weer

Dinsdag begint zonnig, maar in de loop van de dag trekt er meer bewolking over, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het blijft droog en het wordt 22 tot 25 graden.

