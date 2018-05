Verstappen gaat voor podium, zware rit Giro

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verstappen gaat voor podiumplek bij Grand Prix Spanje

Max Verstappen hoopt bij de Grand Prix van Spanje voor het eerst in 2018 het podium te halen. De Nederlander van Red Bull start op het Circuit de Catalunya, waar hij twee jaar geleden won, vanaf de vijfde positie. Lewis Hamilton begint vanaf pole position, met achter zich Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas op de tweede plek. De race in Barcelona begint om 15.10 uur.

Giro-peloton wacht zware rit door Apennijnen

De negende etappe van de Giro d'Italia, de laatste voor de tweede rustdag, is een zware. Het peloton wacht 225 kilometer door de Apennijnen, waarvan de laatste 45 kilometer bijna constant omhoog gaan. De kans is groot dat de rit gaat zorgen voor verschuivingen in de top van het klassement en dus moet Tom Dumoulin bij de les zijn. De Nederlandse titelverdediger staat tweede met zestien seconden achterstand op de Britse rozetruidrager Simon Yates.

Minister-president Rutte en staatssecretaris Knops naar Bovenwindse Eilanden

Minister-president Rutte brengt samen met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Het werkbezoek staat in het teken van de wederopbouw van de eilanden en herstel van de economie na de verwoestende orkanen Irma en Maria. Sint Maarten werd vorig jaar het zwaarst getroffen door het natuurgeweld. In april werd bekend dat oud-staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, namens Nederland in het Trustfund van de Wereldbank zit, dat is belast met de wederopbouw van Sint-Maarten.

Erdogan op bezoek bij Britse premier May

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaat bij zijn Britse collega, premier Theresa May, op bezoek. De ontmoeting volgt op het feit dat Turkije ontkent dat de Russen betrokken zijn geweest bij de vergiftiging van ex-spion Sergei Skripal en diens dochter Yulia. Skripal (66) en Yulia (33) werden op 4 maart bewusteloos op een bank in het centrum van Salisbury gevonden. De Britse politie gaat ervan uit dat ze vergiftigd zijn met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novichok. Het Kremlin ontkent nog altijd dat Rusland betrokken is bij de zaak.

Roda JC en Sparta strijden om lijfsbehoud

De returns in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie staan op het programma en dat betekent dat Roda JC en Sparta strijden om lijfsbehoud. De Rotterdammers spelen om 16.45 uur thuis tegen FC Dordrecht, nadat donderdag al met 1-2 gewonnen werd. Roda kwam uit tegen Almere City FC niet verder dan 0-0 en dus moeten de Limburgers thuis (20.00 uur) winnen van de Jupiler League-club uit Flevoland. NEC speelt om 14.30 uur thuis tegen FC Emmen en heeft na de 4-0 nederlaag in Drenthe een klein wonder nodig om door te gaan naar de finales. De Graafschap treft om 12.30 uur in Doetinchem Telstar, dat de heenwedstrijd met 3-2 won.

En verder:

- Is het Moederdag

- Wordt er in het Limburgse Nederweert een wake gehouden voor de 23.000 kippen die afgelopen week omkwamen bij een brand in een stal in Ospel.

TV-tip: Boer Zoekt Vrouw

20.20-21.35 uur op NPO 1: Ook na negen seizoenen zijn er nog steeds boeren die iedere avond moederziel alleen hun eten naar binnen werken. Dus gaat Yvon Jaspers voor de tiende keer met boeren op zoek naar de liefde van hun leven. In de kick-off stellen de tien deelnemende boeren zich voor aan het Nederlands publiek.

Weer

Het KNMI waarschuwt voor enkele stevige onweersbuien op zondag. Code geel geldt voor het oosten en noorden van het land vanwege enkele stevige regen- en onweersbuien. Er kan plaatselijk veel neerslag vallen in korte tijd. Daarnaast is er kans op hagel en zware windstoten. In de avond verdwijnen de buien.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg