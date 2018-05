Onderzoek naar lek in kernreactor Doel 1 kan maanden duren

Doel 1, dat vlakbijk de Nederlandse grens ligt, werd op maandag 23 april stilgelegd vanwege een lek. Het werd pas de volgende dag gevonden in het koelsysteem, dat moet voorkomen dat de reactor oververhit raakt.

Hardeman zei dat er in totaal 6000 liter water is gelekt, dat is nooit in de buitenwereld terecht gekomen. Ook voor de werknemers was er volgens de FANC geen gevaar. De waakhond schaalde het incident in op het laagste gevaarniveau. Hardeman stelde wel dat het om een uitzonderlijk en abnormale situatie ging.

De provincie Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werden tot hun verbazing niet geïnformeerd over het lek. Commissaris van de Koning Wim van de Donk is naar aanleiding van mediaberichten zelf op zoek gegaan naar informatie. Hij verklaarde teleurgesteld te zijn in de Belgen. Veel bewoners van Brabant willen dat de kerncentrale definitief sluit.

