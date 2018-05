Het is de Dag van Europa: Stel hier je vragen over de Europese Unie

De Dag van Europa is in 1985 in het leven geroepen om te vieren dat op 9 mei 1950 de aanzet voor een verenigd Europa werd gegeven - wat uiteindelijk tot de oprichting van de Europese Unie leidde.

We zien dat er op NUjij, het reactieplatform van NU.nl, veel vragen zijn over de complexe werking van de Europese Unie. Daarom zit Schout vanaf 12.30 uur klaar om alle vragen rond Europa en de Europese Unie te beantwoorden. Je kunt je vragen nu ook al onder de tekst insturen - die zullen verschijnen zodra de vragensessie begint.

Waarom Adriaan Schout?

Schout is de Europa-expert van het Instituut Clingendael. In dit onafhankelijke instituut worden de verschillende aspecten van de internationale betrekkingen bestudeerd. Schout doet zelf al jaren onderzoek naar het functioneren van het Europees bestuur.

Schout is niet alleen beschikbaar voor vragen, maar is ook benieuwd naar jouw mening. Enkele onderwerpen waar hij je graag over hoort: