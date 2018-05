Uitspraak vergismoord, drukke avondspits verwacht

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak vergismoord DJ Djordy

De rechtbank van Amsterdam doet uitspraak tegen de zeven verdachten van betrokkenheid bij de vergismoord op Djordy Latumahina en de poging tot moord op zijn vriendin en dochter in oktober 2016. De DJ en zijn gezin werden beschoten in hun auto in de parkeergarage onder hun flat, waarschijnlijk omdat ze werden aangezien voor iemand anders. Het Openbaar Ministerie heeft tot dertig jaar celstraf geëist. De hoogste celstraffen zijn geëist tegen de vermoedelijke schutters Djurgen W. (42) en Tony D. (35) en de vermoedelijke 'hoofdorganisator' van de moord Cedric R. (40). D. werd rechter al op vrije voeten gesteld omdat de rechtbank te weinig bewijs zag. Er moet nog wel officieel uitspraak worden gedaan in zijn zaak.

Opnieuw heuveletappe in Giro d'Italia

Het peloton van de Giro d'Italia wacht opnieuw een heuvelachtige etappe op Sicilië. De renners moeten 153 kilometer afleggen in de vijfde rit en voor Tom Dumoulin wordt het zaak Chris Froome op afstand te houden in het algemeen klassement. De Limburgse titelverdediger staat tweede op een seconde achterstand van de Australische rozetruidrager Rohan Dennis. Froome, die dinsdag tijd verloor op Dumoulin, is de nummer twintig met 55 seconden achterstand op Dennis.

Pro-forma zitting tegen jongens die kei op weg legden

Woensdag is de eerste pro-formazitting tegen drie verdachten van betrokkenheid bij het veroorzaken van een verkeersincident in Schijndel. De jongeren van zeventien, achttien en negentien jaar oud zouden een kei op de weg hebben gelegd waardoor een 32-jarige zwangere vrouw, zwaargewond raakte. De zitting in de zaak tegen de jongen van negentien is openbaar, maar de rechtbank moet nog beslissen of dit ook voor de andere jongens gaat gelden vanwege hun leeftijd.

Drukke avondspits verwacht door hemelvaartweekend

Het hemelvaartweekend leidt woensdag tot een drukke avondspits, verwacht de ANWB. Veel mensen hebben een lang weekeinde voor de boeg en vertrekken woensdag voor een korte vakantie. Populaire bestemmingen zijn het eigen land, België, Duitsland en Frankrijk. Volgens de ANWB moeten weggebruikers rekening houden met files op de wegen rond en naar de Veluwe, zoals de A1, A28 en A50. Maar ook op de wegen naar het zuiden zoals de A2 en de A27 kan het verkeer het verkeer bumper aan bumper komen te staan. Ook verwacht de Verkeersinformatie van de ANWB drukte op de wegen naar de Friese meren en naar de kust.

ADO, Vitesse, FC Utrecht en Heerenveen in actie in play-offs

De play-offs om Europees voetbal gaan van start. ADO Den Haag speelt om 18.30 uur thuis tegen Vitesse en sc Heerenveen treft om 20.45 uur in Friesland FC Utrecht. De returns zijn zaterdag en de winnaars strijden in de finale om een ticket voor de voorronde van de Europa League. Vorig jaar ging FC Utrecht via de play-offs Europa in.

ING Groep presenteert resultaten over eerste kwartaal

ING presenteert de cijfers over het eerste kwartaal. Eind vorig jaar bleek dat de bank er nog niet in is geslaagd om de kosten omlaag te brengen. Het bedrijf is nog veel kwijt aan lopende reorganisaties en groei in het buitenland. De onderliggende winst ging met meer dan een kwart omlaag naar 1 miljard euro. De bank raakte onlangs nog in opspraak vanwege een voorgestelde loonsverhoging voor ING-topman Ralph Hamers.

- Komt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo om de top tussen Kim Jong-un en Donald Trump voor te bereiden.

- Komt het CBS met een eerste raming van de emissies van broeikasgassen.

- Is woensdag de Dag van Europa.

- Staat de voormalige president Robert Mugabe voor de rechter voor zijn vermeende diamantinkomsten.

TV-tip: Hinterland

21.25-23.00 uur op NPO 1: Weet je nog dat Tom Mathias in de laatste aflevering van het derde seizoen jammerend toekeek hoe zijn caravan in de fik vloog? Nou, het blijkt dus dat er opzet in het spel was en reken maar dat Mathias er achteraan gaat met zijn team.

Weer

Woensdag is er eerst veel zon, geleidelijk ontstaat bewolking. Landinwaarts stijgt de temperatuur nog naar de zomerse waarde van 26 of 27 graden. In de kustprovincies wordt het maximaal 24 graden. De wind draait geleidelijk overal naar het westen tot noordwesten. Morgenavond en nacht valt verspreid over het land een enkele bui. Op Hemelvaartsdag is het een stuk minder warm. Het wordt hooguit 17 graden.

