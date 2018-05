'Haat, nepnieuws en manipulatie' treft medewerkers Auschwitz-museum

Poolse nationalisten hebben onder meer vernielingen aangericht aan het huis van een van de gidsen - een Italiaan - in het voormalige vernietigingskamp in het zuiden van Polen. Ook filmden aanhangers van een wegens antisemitisme veroordeelde man vorige maand hun rondleiding door het kamp, waarbij ze hun gids herhaaldelijk lastigvielen, meldt de Britse krant The Guardian.

Vorige maand schreef de broer van de museumdirecteur een bericht op Facebook, waarin hij de "vijftig dagen van onafgebroken haat" waar zijn broer mee te stellen heeft gekregen veroordeelt. "Al twaalf lange jaren werkt hij op een van de meest vreselijke plekken ter wereld, in een kantoor dat uitkijkt op de galgen en het crematorium. Tientallen artikelen op dubieuze websites, honderden Twitteraccounts, duizenden vergelijkbare tweets, scheldpartijen, memes, bedreigingen, laster, verwerpingen. Het is genoeg om je misselijk te maken."

De wet waar het om conflict draait, en die eerder dit jaar werd goedgekeurd door het Poolse parlement, maakt het strafbaar om de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog toe te schrijven aan Polen en de Poolse regering of die van medeplichtigheid te betichtigen. Zo mogen de nazi-kampen die in het Oost-Europese land waren gevestigd niet meer worden omschreven als 'Poolse vernietigingskampen'.

Internationaal werd de nieuwe wet met afgrijzen ontvangen. Vooral Israël reageerde furieus. Critici vrezen dat de oerconservatieve Poolse regering de wet zal gebruiken om discussies over de oorlogsgeschiedenis van Polen te beknotten.

Extreemrechts

Die kritiek uit het buitenland heeft geleid tot een tegenreactie onder nationalisten en andere aanhangers van de Poolse regering. In Poolse media wordt het museum in Auschwitz-Birkenau ervan beschuldigd het lot van de circa 74.000 niet-Joodse Polen opzettelijk buiten beschouwing te laten.

De Poolse regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) onderhoudt vriendschappelijke banden met verschillende extreemrechtse organisaties in Polen. Eind vorig jaar ondersteunde de regering een onafhankelijkheidsmars die was georganiseerd door fascistische groeperingen, waarbij religieuze en extreemrechtse symbolen werden meegedragen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken, Mariusz Blaszczak, noemde de mars een "prachtig gezicht".

De christelijk-conservatieve en nationalistische PiS staat een specifiek beeld van de Poolse geschiedenis voor en wordt er door critici van beschuldigd daarvoor gebruik te maken van regeringsinstellingen. Een aantal museumdirecteuren - zoals die van een nieuw museum over de Tweede Wereldoorlog in de stad Gdansk - is al vervangen.