Iraanse president sluit acties tegen VS niet uit als land uit atoomakkoord stapt

"Als de VS uit de atoomdeal stappen zullen zij dat als nooit tevoren berouwen", zei Rohani tijdens een televisietoespraak.

Iran is voorbereid op welke stap van de VS en president Donald Trump dan ook, zei Rohani. "We hebben plannen om op elke beslissing van Trump over het nucleaire akkoord te kunnen reageren."

Iran beloofde in 2015 na onderhandelingen met wereldmachten het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. Het akkoord werd bereikt tussen verschillende Europese landen en de Verenigde Staten.

Besluit VS nadert

De Amerikaanse president Trump maakt er echter geen geheim van dat de VS voornemens is om uit het akkoord te stappen. Vorige week noemde de Amerikaanse president de deal nog "verschrikkelijk" en de overeenkomst had volgens hem nooit moeten worden gesloten. Trump neemt op 12 mei een definitief besluit over deelname aan het akkoord.

Iran heeft eerder al laten weten niet opnieuw te willen onderhandelen over het akkoord. Als de VS uit het akkoord stapt, is het daarnaast ook nog mogelijk dat Iran zelf besluit om zich aan de eerder gesloten overeenkomst te ontrekken.