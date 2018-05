Vervoerders willen weer met bonden praten in aanloop naar nieuwe staking

In zijn uitnodiging schrijft Kagie dat de werkgevers met name willen praten over het tempo van loonsverhogingen en over hoe het vertrouwen kan worden vergroot dat gemaakte afspraken over de werkdruk in de praktijk goed worden uitgevoerd.

Na de landelijke staking van afgelopen week, willen buschauffeurs in Twente, de regio Arnhem/Nijmegen en in Utrecht dinsdag het werk neerleggen als onderdeel van een estafettestaking.

Als werkgevers en bonden geen akkoord bereiken, volgen meer regionale stakingen. Met deze stakingen willen de bonden de druk op werkgevers houden, zonder te veel impact te hebben op het daadwerkelijke vervoer van reizigers.

De werkgevers stelden na deze aankondiging zich te "herbezinnen hoe we verder gaan in deze onderhandelingen".

Eisen

Met de landelijke en regionale acties willen de bonden hun eisen voor een nieuwe cao bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten.

De stakers willen een loonsverhoging, maatregelen om de werkdruk te verminderen en plaspauzes tijdens hun dienst. De werkgevers hadden geprobeerd de staking door de rechter te laten verbieden. Die ging daar echter niet in mee.