Dodenherdenking, verdere herdenkingen in Nederland

Nationale Dodenherdenking

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en minister-president Rutte zijn aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De koning en koningin leggen de eerste krans, namens de hele Nederlandse bevolking. De krans namens de Rijksministerraad wordt gelegd door de minister-president, minister Bijleveld van Defensie, staatssecretaris Blok van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigd ministers Besaril, Eisden en Ellis van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze kransen worden gelegd vlak voor 20.00 uur, het begin van de twee minuten stilte. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, houdt een toespraak. Die volgt na de twee minuten stilte en het gedicht, voorgedragen door de winnaar van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, Gytha te Nijenhuis.

Herdenkingen door heel Nederland

Naast de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam zijn er ook op veel andere plaatsen in het land herdenkingen. Zo wonen Prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven en prins Pieter-Christiaan op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen de Nationale Militaire Dodenherdenking bij, is er een ceremonie op het Nationaal Ereveld Loenen en wordt de jaarlijkse stille tocht over de Waalsdorpervlakte in Den Haag gehouden. Ook is er een stille tocht bij Nationaal Monument Westerbork, is in Madurodam de Nationale Kinderherdenking en wordt bij het Internationaal Homomonument in Den Haag een herdenking gehouden. Daarnaast is er een dodenherdenking bij Nationaal Monument Kamp Vught, is vice-premier Hugo de Jonge bij een stille tocht in voormalig Kamp Amersfoort en kunnen nabestaanden van geëxecuteerde verzetsmensen voor het eerst naar de plaats waar die executies plaatsvonden op militair terrein op de Leusderheide.

Uitspraak in zaak dodelijke steekpartij in Amsterdamse metro

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de zaak tegen een 27-jarige man die een willekeurige passagier in de Amsterdamse metro doodstak. Het OM heeft een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Amsterdammer Philip O. stak het slachtoffer, een 38-jarige plaatsgenoot, op 27 juli vorig jaar volkomen onverwacht neer. Dat gebeurde tijdens het spitsuur in een overvol metrostel. Uit onderzoek is gebleken dat O. zijn slachtoffer niet kende en dat ze voor de steekpartij op geen enkel moment contact met elkaar hadden. Alles wijst er volgens het OM op dat de verdachte volkomen willekeurig de vader van een acht maanden oud zoontje heeft uitgekozen.

Laatste bijvoerdag Oostvaardersplassen

Vrijdag is de laatste dag dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen worden bijgevoerd. De provincie Flevoland had op 1 maart aan Staatsbosbeheer ontheffing verleend om de dieren te mogen bijvoeren, vanwege de maatschappelijke onrust die was ontstaan. In april werd die ontheffing verlengd. De laatste weken is het bijvoeren al afgebouwd, omdat de heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen steeds meer gebruik maken van vers groen in het natuurgebied.

En verder:

- Is het de Internationale Dag van de brandweer

- Zet Noord-Korea de klok gelijk met Zuid-Korea.

Weer:

Vrijdag is het uiteindelijk ronduit zonnig bij maxima tussen 16 en 18 graden. Tijdens de dodenherdenking is het kalm bij ongeveer 13 graden. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag is het 19 tot lokaal 23 graden, zondag kan het lokaal 25 graden worden. Ook na het weekend houdt het zonnige en warme weer aan.

