Giuliani zegt dat Trump zwijggeld voor Stormy Daniels indirect betaalde

Donald Trump zei vorige maand nog dat hij niets wist over het zwijggeld voor Stormy Daniels. Advocaat Michael Cohen verklaarde dat hij Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, uit eigen zak heeft betaald.

Cohen wilde zo voorkomen dat ze iets zou vertellen over haar vermeende seksuele relatie met Trump in 2006. Trump ontkent de seksuele relatie met Daniels en zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het zwijgcontract.

Campagnebijdrage

Giuliani zegt in het Interview met Fox News dat de president wel van de betaling wist en dat hij zijn advocaat Cohen terugbetaalde. Hij deed zijn uitspraak tijdens een discussie over de vraag of de betaling aan Daniels geregistreerd moest worden als campagnebijdrage. Nu trump het bedrag zelf heeft betaald, wordt het niet langer gezien als campagnegeld.

"Ze sluisden het door een advocatenkantoor en de president betaalde het terug. Hij kende de details niet, maar wist wel van de afspraak dat Cohen dit soort dingen zou regelen", zegt Giuliani in het interview.

Voorgelogen

Michael Avenatti, de advocaat van Stormy Daniels, laat in een reactie op Twitter weten dat dit het bewijs is dat Amerikanen zijn voorgelogen. "We voorspelden maanden geleden al dat zou worden bewezen dat Trump van de betaling wist."

Het Witte huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Rudy Guliani.

