Besluit over lawaaiprotest, Arsenal tegen Atlético Madrid

Rechtbank beslist over lawaaiprotest tijdens Nationale Dodenherdenking

De activisten die de twee minuten stilte tijdens de Nationale Herdenking vrijdag met een lawaaidemonstratie willen verstoren, hebben een rechtszaak aangespannen om dat mogelijk te maken. De rechtbank in Amsterdam bevestigt dat de zaak van actiegroep #Geen4MeiVoorMij donderdagmiddag dient. De groep eist dat het verbod dat de Amsterdamse waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft afgekondigd tegen de betoging op de Dam van tafel gaat.

Gerechtshof beslist of OM mag gaan vervolgen in drugszaak

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalt of het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging over mag gaan tegen zeven verdachten in een grote drugszaak. De rechtbank in Middelburg bepaalde in 2016 dat het OM ontlastende informatie had achtergehouden en daardoor niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Dat betekende dat alle 29 verdachten vrijuit gingen. Het OM tekende hoger beroep aan, maar trof met 22 verdachten een schikking in april. De overige zeven wilden de zaak alsnog voor laten komen.

Arsenal tegen Atlético Madrid in halve finale Europa League

Om 21.05 uur staan de returns in de halve finale van de Europa League op het programma, met als fraaiste affiche Atlético Madrid tegen Arsenal. De heenwedstrijd in Londen eindigde vorige week in 1-1 en dus wordt het een zware klus voor de Engelsen om in het laatste jaar van trainer Arsène Wenger een Europese finale te halen. De andere halvefinalewedstrijd gaat tussen Red Bull Salzburg en Olympique Marseille, dat vorige week in eigen stadion met 2-0 won van de Oostenrijkers. De finale van de Europa League is op 16 mei in Lyon.

Rechtszaak tegen verdachten dodelijke straatrace Rijswijk van start

Donderdag begint de inhoudelijk behandeling van de strafzaak tegen twee jongens die worden verdacht van het doodrijden van een 62-jarige man in Rijswijk. De man zou zijn aangereden tijdens een zogenaamde straatrace, al wordt dit ontkend door de verdachten. De 19-jarige Desley J. zou de auto hebben bestuurd en heeft ook al spijt betuigd. Zijn 18-jarige vriend Jessy P. zat naast hem in de auto.

Staking piloten Air France

Een deel van de piloten van Air France legt op donderdag en vrijdag opnieuw het werk neer. In de afgelopen weken is al meerdere keren gestaakt en dit leidde al tot een kostenpost van bijna 300 miljoen euro. De directie van Air France is bereid de lonen in vier jaar tijd in stapjes met 7 procent te verhogen. Maar het personeel wil dit jaar al een verhoging van 5,1 procent.

Uitspraak in zaak dodelijk ongeval Assendelft

De rechtbank doet uitspraak tegen een man die ervan wordt verdacht onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt in Assendelft. De man botste met zijn auto frontaal op die van het slachtoffer, een 41-jarige vrouw, toen hij inhaalde op een plek waar dat niet mocht.

En verder:

- Is het de Dag van de Persvrijheid.

- Zet Noord-Korea de klok gelijk met Zuid-Korea.

TV-tip: Going Clear: Scientology and the Prison of Belief

23.55-1.55 uur op NPO 2: Acht voormalige leden van de Scientology Kerk klappen uit de school in deze door de kerk felbestreden documentaire. Ze praten over hun vaak schokkende ervaringen, over wat hen aantrok binnen Scientology en waarom ze uiteindelijk de kerk hebben verlaten.

Weer:

Donderdag is het droog en op veel plaatsen zonnig weer. De temperatuur komt uit op 13 tot 16 graden. Daarbij waait een meestal matige westenwind. Vrijdag start koud met lokaal kans op vorst. Later loopt het kwik op naar 16 tot 18 graden en schijnt de zon volop. Ook in het weekend is het zonnig. Zaterdag wordt het 18 tot 22 graden, zondag kan het lokaal zomers warm worden.

