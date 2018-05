Eerste migranten uit karavaan Midden-Amerika zijn in de VS

Ooggetuigen zeggen tegen Reuters dat acht vrouwen en kinderen op bevel van een douane- en grenspolitieofficieren door een deur liepen bij de grenspost San Ysidro in San Diego. Dat was enkele uren nadat Mike Pence had beloofd dat de immigranten behandeld zullen worden volgens de Amerikaanse wetten.

De migranten hebben er een maand over gedaan om vanaf de Mexicaans-Guatemalteekse grens naar Tijuana te reizen. Zondag kwam de karavaan aan bij de Amerikaanse grens.

De karavaan is eigenlijk een jaarlijks terugkerend gebeuren rond de Pasen. De mars wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de migrantenpolitiek en trekt rond. Dit jaar is het evenement echter in een ander daglicht komen te staan door de aandacht die Trump daaraan gaf.