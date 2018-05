Uitspraak misbruikzaak kinderopvang, halve finale CL

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak misbruik kinderopvang De Bilt

De rechter doet uitspraak in de misbruikzaak bij een kinderopvang in De Bilt. Half april eiste het Openbaar Ministerie 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden tegen pedagogisch medewerker Bart C., voor het misbruiken van zeven kinderen op een buitenschoolse opvang in De Bilt. De man verklaarde zelf dat het misbruik van de kinderen voortkwam uit een fetisj. C. zou de slachtoffers onder andere in zijn kruis hebben laten trappen. Hij heeft het misbruik van de zeven kinderen grotendeels toegegeven.

Bayern zonder Robben tegen Real in halve finale Champions League

Zonder de geblesseerde Arjen Robben staat Bayern München voor een zware opgave om de finale van de Champions League te bereiken. Vorige week verloren de Duitsers thuis met 1-2 van Real Madrid en dus beginnen de Spanjaarden, die jagen op hun derde titel op rij, als de grote favoriet aan de return in Bernabéu. De wedstrijd in Madrid begint om 20.45 uur en de ploeg die doorgaat treft de winnaar van het tweeluik tussen Liverpool en AS Roma.

MVV, Almere, FC Dordrecht en Cambuur openen jacht op Eredivisietickets

De play-offs om promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Jupiler League gaan dinsdagavond van start. NEC, FC Emmen, Telstar, De Graafschap en de Eredivisionisten Sparta en Roda JC stromen de volgende ronde pas in. MVV moet wel al in de eerste ronde aan de bak. De Limburgers beginnen met een thuiswedstrijd (18.30 uur) tegen Almere City en het andere duel gaat om 20.45 uur tussen FC Dordrecht en SC Cambuur. De returns zijn zaterdag.

En verder:

- Is het de Dag van de Arbeid

- Wordt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingevoerd.

- Presenteert oud-renner Liewe Westra zijn biografie Het beest: het wielerleven van Lieuwe Westra.

TV-tip: Krabbé zoekt Gauguin

20.25-21.00 uur pop NPO 2: Nadat Jeroen Krabbé zich in vorige seizoenen verdiepte in Vincent van Gogh en Pablo Picasso, brengt hij nu het leven van schilder Paul Gauguin in beeld. Zijn zoektocht begint waar Gauguins bestaan eindigde: zijn graf in Atuona op het eilandje Hiva Oa in de Stille Oceaan.

Weer:

In de nacht van maandag naar dinsdag én dinsdagochtend blijft het veel regenen. Bovendien waait het aan zee soms hard en zijn er landinwaarts windstoten. 's Middags wordt het vanuit het zuiden droger. Met 9 tot 12 graden is het kil. Later in de week wordt het zachter.

